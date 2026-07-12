Mladí platia za jediné – aby mohli dve hodiny ležať na tráve: Nový trend bojuje proti vyhoreniu

NEW YORK – Namiesto večierkov, fitnescentier či zoznamovacích aplikácií si čoraz viac mladých ľudí vyberá netradičné stretnutia, na ktorých je jedinou úlohou oddychovať. V New Yorku vznikol „klub odpočinku“, ktorý má pomôcť generácii Z a mileniálom vyrovnať sa s vyhorením a tlakom neustáleho výkonu. Záujem oň rastie raketovým tempom.
V meste, ktoré je známe prezývkou „mesto, ktoré nikdy nespí“, sa objavil nový fenomén. Desiatky mladých ľudí sa pravidelne stretávajú v parkoch, kde namiesto športovania či spoločenských hier jednoducho ležia na dekách, meditujú, počúvajú relaxačnú hudbu a vedome odpočívajú. Cieľom je aspoň na chvíľu uniknúť z kolotoča práce, povinností a neustálej online dostupnosti, píše New York Post.
Za projektom s názvom Club Rest Stop stojí 31-ročná terapeutka a lektorka reiki Maaliyah Symoné. Klub založila po rokoch práce s klientmi, ktorí podľa nej trpeli chronickým stresom a vyčerpaním. Rozhodla sa preto vytvoriť bezplatný priestor, kde si môžu ľudia dovoliť nerobiť vôbec nič – bez pocitu viny.
Stretnutia sa konajú raz mesačne v newyorskom Central Parku. Približne dve hodiny účastníci meditujú, absolvujú dychové cvičenia, zvukovú terapiu pomocou tibetských misiek a väčšinu času jednoducho oddychujú na tráve. Organizátorka zdôrazňuje, že základným pravidlom je vypnúť telefón a dopriať si pokoj.
Podľa Symoné si mnohí ľudia spájajú odpočinok len so spánkom alebo drahými wellness pobytmi. Ona sa snaží ukázať, že regenerácia môže mať mnoho podôb a nemusí stáť nič. Účastníkom predstavuje aj koncept „siedmich typov odpočinku“, ktorý vytvorila americká lekárka a výskumníčka Saundra Dalton-Smith. Ten upozorňuje, že človek môže byť vyčerpaný nielen fyzicky, ale aj psychicky, emocionálne, sociálne či kreatívne.
Jednou z účastníčok bola aj Viviana Laurentová, ktorá sa do New Yorku presťahovala len niekoľko dní pred podujatím. Tvrdí, že pokojné popoludnie v parku jej pomohlo aspoň na chvíľu zabudnúť na stres spojený s novým mestom. Ďalšia návštevníčka Rose Munová priznala, že si až počas stretnutia uvedomila, aké náročné je pre ňu jednoducho si ľahnúť a nerobiť vôbec nič.
Popularita klubu rastie aj vďaka sociálnym sieťam. Videá zo stretnutí sa stali virálnymi a za niekoľko týždňov sa do projektu prihlásilo viac než 700 záujemcov. Organizátorka preto plánuje rozšíriť podujatia aj do ďalších parkov, komunitných centier či coworkingových priestorov.
Psychológovia upozorňujú, že vyhorenie sa čoraz častejšie objavuje aj u mladých dospelých. Svetová zdravotnícka organizácia považuje syndróm vyhorenia za jav súvisiaci s chronickým pracovným stresom, ktorý sa nepodarilo úspešne zvládnuť. Pravidelný oddych, dostatok spánku a vedomé spomalenie patria medzi odporúčané spôsoby prevencie.
Symoné verí, že v čase, keď čoraz viac úloh preberá umelá inteligencia a ľudia sú pod neustálym tlakom produktivity, sa schopnosť oddychovať stáva jednou z najdôležitejších zručností. „Odpočinok nám pripomína, že sme ľudia, nie stroje,“ odkazuje účastníkom svojich stretnutí.