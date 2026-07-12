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Tragická bilancia: V júni sa v Nemecku utopilo 99 ľudí, poväčšine mužov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BERLÍN - Počas júna sa v Nemecku utopilo 99 ľudí, pričom ide od najvyšší počet od rekordnej vlny horúčav, ktorá zasiahla Európu v roku 2003. Vyplýva to z nedeľňajšieho vyhlásenia Nemeckej asociácie záchranárov (DLRG), informuje o tom agentúra AFP.

Krajina „nezaznamenala toľko utopených osôb od horúčav v júni 2003, keď zahynulo 107 ľudí“, uviedla v nedeľu DLRG. Nemecko v júni sužovalo veľmi teplé počasie, ktoré na viacerých miestach krajiny viedlo k prelomeniu teplotných rekordov, pričom teplota dosiahla až 41,7 stupňa Celzia. Horúčavu sprevádzali lesné požiare, chaos v železničnej doprave aj zvýšená úmrtnosť.

Viac ako deväťdesiat percent utopených obetí tvorili muži, uviedla asociácia. Štyridsať z nich malo menej ako 30 rokov, čo predstavuje najpočetnejšiu skupina spomedzi tých, u ktorých je vek známy.

„Muži častejšie podstupujú zbytočné riziko a podceňujú nebezpečenstvo. Do vody tiež neraz vstupujú pod vplyvom alkoholu alebo iných drog,“ uviedla prezidentka DLRG Ute Vogtová. Väčšina osôb zahynula v jazerách a riekach, píše AFP.

Viac o téme: NemeckoUtopenie
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