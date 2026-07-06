CENNÍK na Téryho chate pobúril verejnosť: TOĽKOTO pýtajú za guláš či vyprážaný syr! Reakcia vedenia

POPRAD - Diskusia o cenách na tatranských chatách sa opäť rozprúdila po tom, čo turista zverejnil cenník z Téryho chaty. Fotografia vyvolala tisícky reakcií a kritických komentárov, najmä pre položky ako guláš či buchty na pare za 15 eur. Nájomca chaty však tvrdí, že niektoré uvádzané ceny sú nepresné a za zvýšenou kritikou vidí cielenú kampaň bývalých nájomcov. Iniciatíva Za horské chaty medzitým upozornila na rozdiely v cenách aj kvalite jedál v porovnaní s inou tatranskou chatou.
Jeden z turistov zverejnil v skupine na sociálnej sieti cenník, ktorý odfotil na Téryho chate. V ponuke mali polievky za 8 eur či klobásu za 10 eur. Najviac zaskočili ceny kotlíkového guláša a buchiet na pare, ktoré stáli 15 eur.
Príspevok okamžite získal tisícky reakcií. "Choré," reagujú viacerí. "Ten kotlikový predávajú za 15 eur aj s kotlíkom?" pýta jeden z turistov v komentári. "Pokiaľ tam budú ľudia jesť, tak tie ceny dole nepôjdu," reaguje Zbyněk. "Netreba kupovať. Obísť a hotovo," napísala Michaela. "To už sú tie prínosy nových chatárov pre turistov?" pýta sa zase Jozef. Niektorí zase ceny obhajujú s tým, že tovar tam nosia iba vysokohorskí nosiči.
Nájomca Tomáš Hvizdák pre TV Markízu uviedol, že cena guláša nie je 15 eur, ale 10. Tvrdí, že na Téryho chatu sa po jej prevzatí spustila intenzívna informačná kampaň zo strany bývalých nájomcov a úzkej skupiny ľudí, ktorí podľa neho dlhé roky profitovali z predchádzajúceho fungovania chaty. Cieľom má byť vytváranie dojmu, že prevádzka nefunguje, no Hvizdák to odmieta. Podľa jeho vyjadrenia chata funguje bez problémov, je čistejšia, ponuka jedál kvalitnejšia a ceny sú porovnateľné s obdobím predchádzajúceho nájomcu. Tvrdí tiež, že ubytovanie je aktuálne lacnejšie.
Halušky a vyprážaný syr za 15 eur
Cenník z Téryho chaty zverejnila v nedeľu v rámci porovnania so Zbojníckou chatou aj iniciatíva Za horské chaty. Na tejto fotografii je skutočne guláš za 10 eur. Ponuka obsahuje aj ďalšie jedlá, ako napríklad vyprážaný syr a halušky po 15 eur či tri párky za 10 eur. Iniciatíva zverejnila aj pár negatívnych recenzií. Najviac sa týkajú výrazne zhoršenej kvality jedla a neporiadku. "Jedlo totálne bez chuti a plné múky." "Kapustová bola riedka, samá voda." "Porcie celkovo menšie, raňajky o ničom."
Iniciatíva zároveň porovnala ceny na Téryho chate s tými, aké sú na Zbojníckej chate. Kým klobása a kapustová polievka stoja rovnako, za šošovicovú na Zbojníckej chate turisti zaplatia o tri eurá menej. O tri eurá sú tiež lacnejšie halušky aj vyprážaný syr (12 eur). O 5 eur lacnejšie (10 eur) si pochutia návštevníci Zbojníckej chaty na buchtách na pare.