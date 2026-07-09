Meteorológovia bijú na poplach: Na Európu sa valia ďalšie extrémne horúčavy! Hrozí smrteľné riziko

LONDÝN - Západnú a južnú Európu čakajú počas najbližších dní ďalšie extrémne horúčavy. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že mnohé krajiny stále nie sú dostatočne pripravené na zdravotné riziká spojené s vysokými teplotami.
Len niekoľko dní po odznení mimoriadne silnej vlny horúčav sa Európa pripravuje na ďalší prílev tropického vzduchu. Meteorológovia očakávajú, že najvyššie teploty zasiahnu najmä Portugalsko, Španielsko a ďalšie oblasti juhozápadnej Európy, kde môže ortuť teplomera vystúpiť až na 43 stupňov Celzia.
Podľa predpovedí sa už počas nadchádzajúceho víkendu do regiónu opäť dostane veľmi horúci vzduch zo severnej Afriky. Spolu s ním sa vrátia aj tropické noci, počas ktorých teploty v mnohých oblastiach neklesnú pod 20 stupňov Celzia. V niektorých veľkých mestách môžu zostať dokonca okolo 25 stupňov, čo výrazne znižuje možnosti organizmu oddýchnuť si od horúčav.
WHO: Horúčavy predstavujú vážne zdravotné riziko
Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že Európa musí byť pripravená na ďalšie obdobie extrémnych teplôt. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Henri P. Kluge pripomenul, že menej ako polovica členských štátov európskeho regiónu má vypracované komplexné plány na ochranu obyvateľov pred horúčavami.
Podľa neho pritom práve včasné opatrenia dokážu zachrániť životy. Najohrozenejšími skupinami zostávajú seniori, chronicky chorí ľudia, osoby bez domova či ľudia žijúci osamote.
Predbežné údaje zároveň naznačujú, že nedávna vlna extrémnych horúčav spôsobila vo viacerých krajinách západnej Európy tisíce úmrtí. Odborníci zároveň upozorňujú, že klimatické zmeny zvyšujú pravdepodobnosť výskytu podobných extrémov aj do budúcnosti.
Mestá prijímajú mimoriadne opatrenia
Viaceré európske mestá už pripravujú opatrenia na ochranu obyvateľov.
V Londýne hasiči upozorňujú na nebezpečenstvo kúpania v rieke Temža počas horúčav, keďže silný prúd môže byť mimoriadne rizikový. V talianskom Ríme pripravujú projekt využitia podzemných priestorov, historických tunelov či bunkrov ako útočísk pred extrémnym teplom.
Niektoré samosprávy zároveň organizujú pomoc pre najzraniteľnejších obyvateľov. V Španielsku napríklad rozdávajú ľuďom bez domova balíčky obsahujúce termosky, pokrývky hlavy a ďalšie pomôcky na zvládanie vysokých teplôt.
Horúčavy podporujú aj rozsiahle požiare
Extrémne počasie zvyšuje aj riziko lesných požiarov. Vo Francúzsku museli úrady pre postupujúci oheň evakuovať tisíce ľudí a Európska únia do krajiny vyslala hasičské tímy aj špeciálne lietadlá prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany. Pomoc smeruje aj do ďalších postihnutých krajín vrátane Portugalska.
Aj Slovensko trápi sucho
Dôsledky dlhotrvajúceho sucha sú viditeľné aj na Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav priebežne upozorňuje na nízke vodné stavy na viacerých tokoch vrátane Dunaja. Nízke hladiny môžu komplikovať lodnú dopravu a sú zároveň jedným z prejavov pretrvávajúceho nedostatku zrážok.
Meteorológovia zároveň upozorňujú, že pri pokračujúcich horúčavách sa môže riziko sucha aj požiarov v ďalších dňoch ešte zvýšiť.