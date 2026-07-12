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Krádež za bieleho dňa v Bratislave: Polícia pátra po páchateľke! Z drogérie si odniesla tovar za stovky eur

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿, Topky/Ramon Leško)
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TASR

BRATISLAVA - Polícia pátra po neznámom páchateľovi krádeže tovaru z drogérie na Ulici svornosti v Bratislave. Činom spôsobil škodu takmer 800 eur. Krádež sa stala v utorok (7. 7.) krátko pred 17.00 h. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie osoby.

Polícia vyzvala občanov, ktorí majú vedomosti o totožnosti osoby, aby ich oznámili na tiesňovej linke 158, osobne na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.

Krádež za bieleho dňa
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿)

Viac o téme: Polícia DrogériaKrádežBratislava
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