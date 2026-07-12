Krádež za bieleho dňa v Bratislave: Polícia pátra po páchateľke! Z drogérie si odniesla tovar za stovky eur

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Polícia pátra po neznámom páchateľovi krádeže tovaru z drogérie na Ulici svornosti v Bratislave. Činom spôsobil škodu takmer 800 eur. Krádež sa stala v utorok (7. 7.) krátko pred 17.00 h. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie osoby.
Polícia vyzvala občanov, ktorí majú vedomosti o totožnosti osoby, aby ich oznámili na tiesňovej linke 158, osobne na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)