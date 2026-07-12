Obyvatelia sú v ŠOKU: Prišli sa osviežiť k obľúbenej nádrži, HRÔZA! Záhadná a nechutná kaša na hladine

NOVÉ MLÝNY - Situácia na vodnej nádrži Nové Mlýny na juhu Moravy je mimoriadne vážna. Premnožené sinice vytvorili na hladine hustú zelenú masu a počas noci spôsobili dramatický pokles kyslíka vo vode. Vodohospodári preto nasadili mimoriadne opatrenia, aby zabránili ekologickej katastrofe. Minulý rok pritom podobná situácia spôsobila úhyn približne 30 ton rýb.
Na sociálnej sieti o víkendovom stave hladiny nádrže informoval štátny podnik Povodí Moravy. Odborníci zaznamenali v noci z piatka na sobotu takmer nulové hodnoty kyslíka vo vode pod nádržou. Štátny podnik Povodie Moravy preto nepretržite monitoruje situáciu a na mieste zasahujú vodohospodári aj laboratóriá.
Premnožené baktérie čerpajú z vody kyslík
"Vysoké koncentrácie siníc (baktérie, pozn. red.) sa dostávajú do úseku pod nádržou, kde sa tvorí pena. V noci je situácia obzvlášť nepriaznivá. Neustále ju monitorujeme, sme v teréne, odoberáme vzorky vody a vykonávame potrebné zásahy,“ uviedla pre iRozhlas.cz hovorkyňa Povodia Moravy Jana Kučerová.
Najväčším problémom je, že sinice počas noci spotrebúvajú z vody kyslík. Ten potom môže chýbať rybám a ďalším vodným organizmom. Hoci zatiaľ nebol potvrdený ich úhyn, odborníci situáciu pozorne sledujú.
Experti nasadili do boja norné steny
Vodohospodári preto pod nádržou nainštalovali dve norné steny, ktoré zachytávajú zelenú kašovitú biomasu skôr, než sa dostane ďalej po toku rieky Dyje. Nepretržitú službu zabezpečuje aj dispečing, ktorý je v kontakte s príslušnými úradmi.
Za príčinou je, žiaľ, sucho a rekordné teploty, kvôli kaši a nízkemu kyslíku hynú ryby po stovkách
Za premnožením siníc stoja podľa odborníkov najmä dlhodobé sucho a vysoké letné teploty. Obávajú sa pritom, že najhoršie ešte len príde.
"Situácia je podobná ako vlani aj v predchádzajúcich rokoch. Teraz to však vyzerá oveľa horšie. Je to dôsledok klimatických zmien, všetko prichádza skôr. Teploty boli veľmi vysoké a aj budúci týždeň nás čakajú ďalšie horúčavy. Množstvo biomasy vo vode je obrovské," varoval predseda Moravského rybárskeho zväzu Miroslav Láníček.
Pripomenul, že vlani rovnaký problém na dolnej Dyji spôsobil ekologickú katastrofu, pri ktorej uhynulo približne 30 ton rýb. Verí však, že tento rok sa vďaka prijatým opatreniam podarí následky zmierniť.
Na základe rozhodnutia príslušných úradov vodohospodári zároveň znížia prítok vody do Zámeckej Dyje a do slepého ramena Rohlík pri Bulharoch. Cieľom je obmedziť šírenie biomasy do ďalších úsekov rieky. Ak by sa situácia ešte zhoršila, pripravení sú nainštalovať ďalšie norné steny pri Bulharoch a nad Břeclavou, kde by zachytávali penu vytvorenú premnoženými sinicami.