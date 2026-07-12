Zelenskyj avizoval zmeny vo vláde, premiérke ponúkol novú úlohu

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil zmenu politickej stratégie krajiny a avizoval zmeny vo vláde. Premiérke Juliji Svyrydenkovej na sieti X poďakoval za prácu a uviedol, že jej ponúkol možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Viac podrobností k jej prípadnej novej úlohe neposkytol. Agentúra Reuters alebo server RBK-Ukrajina jeho slová vyložili ako návrh alebo rozhodnutie ministerskú predsedníčku odvolať.
"Ukrajina mení svoju politickú stratégiu. Každá prioritná oblasť zahraničnej politiky bude pridelená konkrétnej osobe s rozsiahlymi skúsenosťami, ktorá je schopná realizovať to, na čom sa dohodneme na úrovni lídrov," uviedol prezident na začiatku.
"Medzi najdôležitejšie z týchto oblastí patria Spojené štáty a naše dohody o licenciách na výrobu systému Patriot, ako aj o ďalšej bilaterálnej bezpečnostnej spolupráci, ktorá sa musí premietnuť do jasných ziskov pre naše krajiny a pre ukrajinské a americké spoločnosti," uviedol Zelenskyj. Ako ďalšie priority vymenoval možný európsky protiraketový projekt, Európsku úniu alebo krajiny susediace s Ukrajinou, najmä Poľsko a Maďarsko. Vzťahy s nimi podľa hlavy štátu "vyžadujú nový základ". Spomenul tiež Blízky východ a Perzský záliv, ktoré označil za jednu z "najsľubnejších globálnych oblastí pre bezpečnostnú a ekonomickú spoluprácu", ďalej Čínu a dôležité medzinárodné organizácie.
Okrem toho Zelenskyj spomenul domáce záležitosti, prípravu brániacej sa krajiny na zimu alebo potrebu urýchliť transformáciu štátnych podnikov. "V súlade s tým začnú na Ukrajine personálne zmeny," napísal prezident, ktorý podľa svojich slov podrobnosti prediskutoval s premiérkou Svyrydenkovou. "Dospeli sme k záveru, že tieto zmeny vyžadujú obnovu kabinetu ministrov," uviedol prezident, ktorý ďalej vyjadril premiérke vďaku za jej doterajšiu prácu. "Ponúkol som jej príležitosť viesť novú a dôležitú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom," uviedol bez podrobností.