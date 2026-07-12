Mladá Geissenka dráždi luxusným telom a... Vytasila nové kozy!

NEMECKO - Davina Geiss (23) rozpálila internet. Neukázala len svoje luxusné telo, ale i nové kozy!
Davina Geiss opäť rozvírila sociálne siete. Dcéra známeho milionárskeho páru Carmen a Roberta Geissenovcov, ktorých diváci poznajú z populárnej televíznej šou, si leto užíva naplno a svojim fanúšikom pravidelne servíruje zábery, ktoré rozhodne neostávajú bez povšimnutia. Najnovšie zverejnila sériu fotografií, na ktorých predviedla svoju top postavu.
Na jednom zo záberov pózuje v bikinách, ktoré zvýraznili jej štíhlu siluetu, na ďalšom si obliekla saténový župan s výrazným výstrihom. Práve ten okamžite upútal pozornosť fanúšikov, ktorí si všimli, že jej poprsie pôsobí výrazne plnšie ako v minulosti. Nejde pritom len o optický klam. Podľa medializovaných informácií podstúpili Davina aj jej mladšia sestra Shania plastickú operáciu pŕs ešte v novembri 2025.
O svojom rozhodnutí začali otvorene hovoriť až na jar tohto roka. Sestry vysvetlili, že po výraznom schudnutí prešli ich telá veľkými fyzickými zmenami, s ktorými sa necítili komfortne. Práve preto sa rozhodli podstúpiť estetický zákrok, ktorý im mal pomôcť získať späť stratené sebavedomie. Ich rozhodnutie však vyvolalo aj vlnu kritiky. Časť verejnosti sa domnieva, že na podobné zákroky sú ešte príliš mladé. Napriek negatívnym reakciám sa ich zastala mama, ktorá dcéry verejne podporila a zdôraznila, že išlo o ich vlastné rozhodnutie, s ktorým bola stotožnená.