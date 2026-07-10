HRÔZA Nové OBRIE kliešte v našej oblasti? S týmto druhom sme sa tu ešte nestretli, obeť vie nasledovať!

PRAHA/BRATISLAVA - V susednom Česku zaznamenali výskyt netradičného invázneho druhu kliešťa, ktorý sa od bežných kliešťov výrazne odlišuje. Druh Hyalomma marginatum sa od bežných významne odlišuje. Je niekoľkonásobne väčší, svoju korisť aktívne vyhľadáva a na krátku vzdialenosť ju dokáže aj nasledovať. Pasívne na ňu nevyčkáva. Odborníci zároveň upozorňujú, že s pokračujúcou zmenou klímy môže byť jeho výskyt v strednej Európe čoraz častejší.
Na výskyt týchto nových obrích kliešťov u našich susedov upozornil český portál novinky.cz, no nie je vylúčené, že sa objavujú už aj u nás. Z iných končín ich totiž do strednej Európy dostáva vtáctvo.
Kým kliešť obyčajný čaká na svoju obeť ukrytý v tráve alebo na kríkoch, Hyalomma marginatum volí úplne inú stratégiu. Reaguje na pohyb, telesné teplo aj pach človeka či zvieraťa a hostiteľa dokáže aktívne vyhľadávať. Práve preto si vyslúžil povesť kliešťa, ktorý svoju obeť „prenasleduje“.
V skutočnosti nejde o dlhé naháňanie človeka, ale o schopnosť sledovať hostiteľa na kratšiu vzdialenosť. Aj to však z neho robí podstatne aktívnejšieho lovca než kliešte, na aké sme v našich končinách zvyknutí.
Do Česka sa dostáva na sťahovavých vtákoch
Tento druh sa prirodzene vyskytuje najmä v južnej Európe, severnej Afrike a častiach Ázie. V posledných rokoch sa však čoraz častejšie objavuje aj severnejšie. Ojedinelé nálezy už evidujú aj v Českej republike.
Experti však zdôrazňujú, že zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by sa tento druh v českých podmienkach pravidelne rozmnožoval alebo úspešne prezimoval. Rovnaká situácia platí aj na Slovensku. Hoci sa sem môže dostať rovnakým spôsobom, jeho trvalé usídlenie zatiaľ potvrdené nebolo.
"Výskyt kliešťov Hyalomma marginatum je na území ČR skutočne výnimočný v rámci jednotlivcov behom jedného roku. Tieto kliešte sa k nám najčastejšie dostanú so sťahovanými vtákmi a tu sa potom s nimi stretnú najčastejšie ľudia, ktorí pracujú s hospodárskymi zvieratami, kopytníkmi, akými sú kone, ktorí sú prirodzeným druhým hostiteľom tohto kliešťa," povedala pre Novinky.cz Kateřina Kybicová z Centra epidemiologie a mikrobiológie Štátneho zdravotného ústavu v Česku.
Je výrazne väčší ako bežný kliešť
Hyalomma marginatum patrí medzi najväčšie druhy kliešťov v Európe. Nacicaná samička môže dorásť až do dĺžky približne 2,5 centimetra, čo je niekoľkonásobne viac než pri kliešťovi obyčajnom. Typickým znakom sú aj jeho dlhé pruhované nohy, vďaka ktorým je pomerne ľahko rozpoznateľný.
Najväčšiu pozornosť však púta jeho netradičné správanie. Práve schopnosť aktívne vyhľadávať hostiteľa spôsobila, že sa o tomto druhu často hovorí ako o kliešťovi, ktorý človeka prenasleduje.
Môže prenášať nebezpečný vírus
Vo svojich domovských oblastiach je Hyalomma marginatum známy ako prenášač krymsko-konžskej hemoragickej horúčky, závažného vírusového ochorenia s vysokou úmrtnosťou. Samotný výskyt tohto kliešťa však ešte neznamená, že sa v danej krajine nachádza aj nebezpečný vírus.
Českí odborníci upozorňujú, že napriek zaznamenaným nálezom neexistujú dôkazy o výskyte vírusu krymsko-konžskej hemoragickej horúčky na území Českej republiky. Pre obyvateľov našich končín preto naďalej predstavuje najväčšie riziko kliešť obyčajný, ktorý prenáša najmä lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu.
Vedci zároveň upozorňujú, že rastúce teploty, miernejšie zimy a častejšie obdobia sucha môžu vytvárať priaznivejšie podmienky pre druhy, ktoré boli ešte donedávna typické najmä pre Stredomorie. Hoci zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa Hyalomma marginatum trvalo usadil na Slovensku alebo v Česku, odborníci odporúčajú jeho výskyt naďalej monitorovať. S pokračujúcou zmenou klímy totiž nemožno vylúčiť, že sa jeho areál rozšíri aj do ďalších oblastí strednej Európy.