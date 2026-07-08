Pacientov a kolegov zasiahla SMUTNÁ správa: NEČAKANE zomrel mladý lekár (†31)! Ambulanciu otvoril len nedávno

ZLATÉ MORAVCE - Mesto Zlaté Moravce zasiahla smutná správa. Vo veku 31 rokov náhle zomrel miestny všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Šimon Tonka. Nečakané oznámenie o úmrtí zasiahlo nielen rodinu a známych, ale aj pacientov a kolegov.
Miestna pohrebná služba oznámila, že Mudr. Šimon Tonka v pondelok (6. 7.) zomrel. "Nečakane si odišiel tichou cestou – bez slov, bez rozlúčky, bez návratu. No v každej slze, v každej spomienke a v každom tlkote našich sŕdc budeš navždy s nami," píše rodina na smútočnom oznámení.
Doktor Tonka si v Zlatých Moravciach otvoril ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých len minulý rok. "Ľudský prístup, kvalitné vybavenie, profesionalita na prvom mieste," sľuboval svojim pacientom. Ako sa ukázalo, týmto krédom sa skutočne riadil. Za krátky čas si totiž stihol získať svojou odbornosťou a ľudských prístupom množstvo spokojných pacientov.
Smútia pacienti aj kolegovia
Správa o jeho náhlom úmrtí preto zasiahla verejnosť mimoriadne silno. Pod oznámením o jeho smrti pribúdajú kondolencie každou minútou - nielen od pacientov, ale aj od známych a priateľov. Podľa ich slov bol vždy usmiaty a ochotný pomôcť. "Je mi to tak veľmi ľúto. Bude nám veľmi chýbať. Milý, zlatý, môj pán doktor. Odpočívaj v pokoji," napísala pani Alena.
Náhle úmrtie doktora zasiahlo aj miestnych kolegov. "Je mi to tak strašne ľúto, úžasný človek, úžasný lekár. Cítim veľký žiaľ, som myšlienkami pri rodine. Slovami neviem opísať vašu bolesť, veľa síl," zareagoval zlatomoravecký praktický lekár pre dospelých Rudolf Urbanovič.
Posledná rozlúčka sa so zosnulým doktorom uskutoční v piatok (10. 7.) o 15.00 h zádušnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole v obci Hostie a následne bude pokračovať na miestnom cintoríne.