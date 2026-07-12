Nové zistenia o blízkej exoplanéte potešili vedcov! Podmienky môžu priať mimozemskému životu

WASHINGTON - Medzinárodný tím astronómov spresnil údaje o exoplanéte GJ 3378b, ktorá obieha hviezdu vzdialenú približne 25 svetelných rokov od Zeme. Nové výpočty naznačujú, že teleso je menšie, než sa pôvodne predpokladalo, a pravdepodobne má pevný povrch. Práve to z nej robí jedného z najzaujímavejších kandidátov na možnú existenciu mimozemského života.
Exoplanétu GJ 3378b objavili astronómovia v roku 2024 spolu s hviezdou, okolo ktorej obieha. Už vtedy vedcov zaujala tým, že sa nachádza v takzvanej obývateľnej zóne, teda vo vzdialenosti od svojej hviezdy, kde by mohli panovať podmienky vhodné na existenciu kvapalnej vody. Informoval o tom portál Live Science.
Planéta obieha okolo červeného trpaslíka, ku ktorému je približne desaťkrát bližšie, než je Zem k Slnku. Jeden obeh okolo svojej hviezdy zvládne za 21 dní.
Nové výpočty priniesli prekvapenie
Po objavení GJ 3378b sa vedci domnievali, že je približne päťkrát väčšia ako Zem. Takáto veľkosť však naznačovala, že by mohlo ísť o plynného obra podobného Jupiteru alebo Neptúnu, na ktorom pevný povrch chýba.
Najnovší výskum však tento predpoklad spochybnil. Medzinárodný tím vedcov po prepočítaní údajov dospel k záveru, že planéta je výrazne menšia, než sa pôvodne odhadovalo.
Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Astrophysical Journal má GJ 3378b približne 2,3-násobok veľkosti Zeme. Takéto rozmery výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že ide o kamennú planétu s pevným povrchom.
Dobré podmienky pre vznik atmosféry
Pevný povrch spolu s vhodnou vzdialenosťou od materskej hviezdy vytvárajú priaznivé podmienky na vznik atmosféry. Práve tá patrí medzi základné predpoklady, ktoré by mohli umožniť existenciu života.
Vedci preto považujú GJ 3378b za jedného z najzaujímavejších kandidátov na ďalší výskum. Hoci nejde o jedinú známu exoplanétu nachádzajúcu sa v obývateľnej zóne, jej relatívna blízkosť – približne 25 svetelných rokov od Zeme – z nej robí mimoriadne atraktívny cieľ budúcich astronomických pozorovaní.
Objav podľa vedcov neznamená, že na planéte život skutočne existuje. Naznačuje však, že podmienky na jeho vznik by mohli byť priaznivejšie, než sa pôvodne predpokladalo.