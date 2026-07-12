VIDEO Krik, nadávky aj pľuvance na palube: Z rozlúčky so slobodou bolo fiasko! Kapitán ženy VYHODIL z lietadla

VROCLAV - To, čo mala byť veselá cesta na rozlúčku so slobodou do chorvátskeho Zadaru, sa skončilo poriadnym trapasom ešte pred štartom. Päť Poliek muselo opustiť palubu lietadla na letisku vo Vroclave po tom, čo svojím správaním ohrozovali poriadok na palube. Incident zachytilo aj video, ktoré sa rýchlo začalo šíriť internetom.
Na detaily prípadu upozornil portál TVN24.pl. Ženy cestovali 9. júla z letiska Vroclav-Strachovice do chorvátskeho Zadaru, kde mali osláviť rozlúčku so slobodou jednej z nich. Už pred nástupom do lietadla však dostali upozornenie, že ich správanie je nevhodné a nebude tolerované. Napriek tomu sa situácia po usadení na palube ešte viac vyhrotila.
Ženy sa na pokyny a pravidlá vykašľali
Podľa hovorcu letiska Bartosza Wiśniewského cestujúce ignorovali pokyny palubného personálu, narúšali poriadok a dostávali sa do konfliktov s ostatnými pasažiermi.
"Lietadlo nie je autobus ani vlak, aby sme niekoho vysadili na najbližšej zastávke," pripomenul zľahka hovorca letiska.
Pľuli po sebe, roz***ali ste mi rozlúčku!
Na internete sa objavilo krátke video z paluby, na ktorom vidieť hádku medzi ženami. Padajú vulgarizmy a v jednej chvíli žena odvádzaná z lietadla kričí, že jej "roz***ali rozlúčku so slobodou". Ďalšia z cestujúcich jej následne vulgárne odkáže, aby z lietadla vypadla. Na záberoch je vidieť aj to, ako jedna zo žien na druhú pľuje.
Po ich odchode zaznel zborový potlesk ako v celovečernej komédii
Po privolaní príslušníkov pohraničnej stráže muselo všetkých päť žien lietadlo opustiť. Ostatní cestujúci ich odchod odmenili potleskom. Pohraničná stráž následne potvrdila, že tri z piatich žien boli pod vplyvom alkoholu. Všetky dostali pokuty, no najväčším trestom bolo rozhodnutie kapitána vyradiť ich zo zoznamu pasažierov. Do Zadaru tak napokon vôbec neodleteli a ich dovolenka sa skončila ešte na letisku.
Pohraničníci pripomenuli, že kapitán lietadla nesie zodpovednosť za bezpečnosť všetkých osôb na palube a má plné právo odmietnuť prepravu cestujúcim, ktorých správanie môže ohroziť bezpečný priebeh letu.
Hovorca letiska zároveň upozornil, že terminály patria medzi najprísnejšie monitorované miesta. Ak cestujúci nerešpektujú pokyny personálu alebo bezpečnostnej služby, môže nasledovať zásah ochranky a v prípade rozhodnutia kapitána aj pohraničnej stráže.
Príslušníci zároveň varujú, že nevhodné správanie, najmä pod vplyvom alkoholu, môže mať okrem pokuty aj ďalšie nepríjemné následky. Cestujúci môžu prísť o let, zaplatiť dodatočné náklady a ich vysnívaná dovolenka sa môže skončiť ešte skôr, ako sa lietadlo vôbec odlepí od zeme.