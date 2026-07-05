Na cestách sa objavila nová dopravná značka: Mnohí vodiči ju nepoznajú! Za jej ignorovanie hrozí mastná pokuta

MADRID - Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde a tisíce Slovákov sa opäť vydávajú na cesty naprieč Európou za oddychom k moru. Ak sa tento rok chystáte autom do západnej Európy, mali by ste zbystriť pozornosť. Na obľúbených trasách sa totiž začína objavovať nová dopravná značka, ktorej neznalosť vám môže dovolenku poriadne predražiť. Za jej ignorovanie vám hrozí pokuta až vo výške 200 eur.
Nová dopravná značka s kódovým označením S-15b bola nedávno oficiálne uvedená do praxe v Španielsku. Ide o modrý štvorec, na ktorom je vyobrazené auto spredu s dvoma pasažiermi a pod ním svieti symbol „2+“. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o nevinné odporúčanie, no opak je pravdou.
Tento znak označuje špeciálny jazdný pruh vyhradený pre vozidlá s viacerými cestujúcimi Číslo za znamienkom plus udáva minimálny počet osôb, ktoré sa musia vo vozidle v danom momente nachádzať, aby vodič mohol tento pruh legálne využiť. V prípade symbolu „2+“ to znamená, že v aute musí sedieť vodič a minimálne jeden ďalší spolujazdec. Informuje o tom portál Blic.
Na mimoriadne vyťažených úsekoch sa však môžete stretnúť aj s označeniami „3+“ či „4+“, kde sa vyžaduje ešte plnšie obsadené auto. Týmto spôsobom chcú európske metropoly motivovať ľudí k spoločnej jazde, znížiť ranné zápchy a okresať emisie.
Kto môže do pruhu vojsť a kto dostane pokutu?
Okrem osobných áut, ktoré spĺňajú podmienku počtu pasažierov, môžu tento prioritný rýchly pruh využívať aj ďalšie skupiny vozidiel bez ohľadu na obsadenosť. Ide o elektromobily a ekologické autá, motocykle či ľahké úžitkové vozidlá a dodávky do 3,5 tony.
Zákon, samozrejme, myslí aj na výnimky. Autobusy, vozidlá taxislužby, autá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a záchranné zložky môžu v tomto pruhu jazdiť, aj keby v nich sedel iba samotný vodič.
Ak do tohto pruhu vojdete ako osamotený vodič v bežnom spaľovacom aute, dopustíte sa priestupku. Polícia v európskych krajinách je v tomto smere nekompromisná a bloková pokuta je pevne stanovená na 200 eur. Dodržiavanie tohto pravidla sa navyše nekontroluje len náhodnými policajnými patrolami, ale najmä inteligentnými kamerovými systémami, ktoré automaticky skenujú vnútro vozidiel a pokutu vám domov pošlú poštou.
Podobný systém funguje aj inde, no s iným symbolom
Španielsko nie je jediné, ktoré s týmto systémom pracuje. Podobné pravidlá už dlhšie zavádza do praxe aj Francúzsko. Tam však rovnaké obmedzenie označuje úplne iný symbol – biely kosoštvorec na modrom pozadí.
Nové značky sa najčastejšie osádzajú na obchvatoch veľkých miest, diaľničných príjazdoch a frekventovaných ťahoch, kde sú dopravné zápchy na dennom poriadku. Pred vstupom do rýchlejšieho pruhu preto vždy dôkladne skontrolujte značenie nad vozovkou, aby sa vaša cesta za morom neskončila zbytočným finančným trestom.