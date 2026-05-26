MIMORIADNE USA opäť bombardovali Irán: Má ísť o sebaobranné útoky

WASHINGTON - Armáda Spojených štátov v pondelok podnikla „sebaobranné útoky“ zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM).
„Americké sily dnes vykonali obranné útoky v južnom Iráne s cieľom chrániť našich vojakov pred hrozbami zo strany iránskych síl,“ uviedol hovorca CENTCOM Timothy Hawkins. Reagoval tak na otázku ohľadom výbuchov, ktoré v pondelok hlásili z Hormuzského prielivu. Hovorca objasnil, že ciele zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a iránske lode pokúšajúce sa umiestniť míny. „Ústredné velenie americkej armády naďalej bráni naše jednotky a zároveň zachováva zdržanlivosť počas prebiehajúceho prímeria,“ dodal Hawkins.
Hovorca oblastného veliteľstva podľa serveru BBC uviedol, že útoky cielili na oblasť blízko juhoiránskeho prístavu Bandar Abbás, kde sa nachádza iránska námorná základňa v Hormuzskom prielive. Iránske štátne médiá už skôr informovali, že miestne úrady v meste Bandar Abbás začali vyšetrovanie po tom, ako boli počuť výbuchy.
Zatiaľ nie je jasné, ako na útoky reaguje Irán
Zatiaľ nie je jasné, ako na útoky reaguje Irán, ani ako ovplyvní prebiehajúce vyjednávanie o mierovej dohode. Washington aj Teherán podľa agentúry AFP v posledných dňoch informovali o pokroku, neskôr však nádej na skoré uzavretie dohody zmiernili. Americký prezident Donald Trump uviedol, že nechce rokovania uponáhľať a varoval, že podpíše iba vynikajúcu dohodu. Podľa Teheránu, ktorého vyjednávači v pondelok odcestovali na rokovania do Dauhy, zase "nikto nemôže tvrdiť, že je podpis dohody na spadnutie".
Americké a iránske jednotky už na seba počas prímeria oznámeného v apríli vzájomne útočili, pripomína CNN. Jednotky USA tento mesiac zaútočili na iránske vojenské zariadenia, z ktorých Irán vypustil série „nevyprovokovaných“ útokov dronmi a raketami na americké vojnové lode prechádzajúce strategickým prielivom. Stanica zároveň pripomína, že americký prezident Donald Trump povolil americkým jednotkám reagovať na iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu.Spojené štáty začali spolu s Izraelom vojnu proti Iránu koncom februára. Teherán odpovedal útokmi na krajiny na Blízkom východe a na americké základne v regióne. Prímerie platí od 8. apríla.