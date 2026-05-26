USA a Irán diskutujú: Otvoria Hormuzský prieliv 30 dní po dohode?

TEHERÁN - Spojené štáty a Irán diskutujú o pláne otvoriť Hormuzský prieliv približne 30 dní po uzavretí dohody o ukončení vzájomných nepriateľských akcií. S odvolaním na diplomatický zdroj z Blízkeho východu o tom v pondelok informoval denník Nikkei.
Irán bude počas týchto 30 dní pokračovať v odstraňovaní mín zo strategického prielivu. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť lode zo všetkých krajín voľne a bezpečne prejsť cez prieliv a islamská republika od nich prestane vyberať tranzitné poplatky, tvrdí denník. Prímerie, na ktorom sa strany dohodli v apríli, by bolo predĺžené o 60 dní, pričom počas tejto dvojmesačnej prestávky sa podľa diplomatického zdroja plánujú rokovania o iránskom jadrovom programe.
Irán žiada, aby Izrael zastavil svoje útoky
Zrušenie amerických sankcií na Irán a uvoľnenie zmrazených iránskych aktív by sa uskutočňovalo postupne. Boje by sa na základe dohody zastavili aj v Libanone. Nikkei pripomína, že Irán žiada, aby Izrael zastavil svoje útoky na libanonské militantné hnutie Hizballáh ako podmienku pre ukončenie vojny. Izrael žiada odzbrojenie tohto Iránom podporovaného hnutia.
Televízia Fox News s odvolaním sa na svoje zdroje v nedeľu informovala, že rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je „na 95 percent hotová“. Podľa slov nemenovaného zástupcu administratívy USA chce americký prezident Donald Trump „dať (Iránu) ešte päť, šesť alebo sedem dní“, aby boli rokovania úspešne dokončené. Portál Axios uviedol, že možná zmluva by predĺžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv, Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.