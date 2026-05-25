Irán prekvapil: Prezident nariadil obnoviť prístup k internetu po dlhom výpadku

TEHERÁN - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján nariadil úradom opäť obnoviť prístup k internetu, ktorý je v krajine prerušený už viac než 87 dní. S odvolaním sa na zdroj z ministerstva komunikácii to v pondelok napísala polooficiálna tlačová agentúra Mehr. Informuje o tom agentúra Reuters.
Prístup k internetu v islamskej republike je takmer úplne zablokovaný od začiatku vojny, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán 28. februára. Funguje len tzv. národný internet, ktorý umožňuje navštíviť štátom schválené internetové stránky.
V dôsledku toho milióny Iráncov prišli o možnosť spojiť sa s príbuznými v zahraničí. Výrazné sú aj ekonomické dôsledky, pretože blokovanie internetu postihuje aj množstvo obchodníkov, ktorí sú naň často odkázaní. Obmedzenia je možné obísť iba pomocou drahých a pokročilých VPN, ku ktorým však má prístup len niekoľko Iráncov.
Iránske úrady oficiálne tvrdia, že internet blokujú z bezpečnostných dôvodov. Podľa pozorovateľov však islamský režim internet pravdepodobne odpojil, aby sa na sociálnych sieťach nešírili správy, fotografie a videá o skutočnom rozsahu vojnových škôd a nálade v krajine.