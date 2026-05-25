Trump tlačí na dohodu s Iránom: Chce rozšíriť Abrahámovské dohody

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump požaduje, aby súčasťou dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi bolo rozšírenie Abrahámovských dohôd. K pristúpeniu vyzval Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan i ďalšie krajiny. Vyhlásil to v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE, Marokom a Sudánom.
Trump tlačí na dohodu
V príspevku Trump vymenoval blízkovýchodných lídrov, s ktorými v sobotu hovoril o snahách ukončiť vojnu s Iránom. „Povedal som im, že po všetkej práci, ktorú Spojené štáty vykonali, aby sa pokúsili poskladať túto veľmi zložitú skladačku, by malo byť povinnosťou všetkých týchto krajín, aby prinajmenšom súčasne podpísali Abrahámovské dohody,“ napísal.
Na takýto krok vyzval Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan, Turecko, Egypt, Jordánsko, SAE a Bahrajn. Egypt, Turecko a Jordánsko pritom už Izrael dlhodobo uznávajú a SAE i Bahrajn už Abrahámovské dohody podpísali.
Varovanie a ultimátum
„Je možné, že jeden či dva z týchto štátov majú dôvod, prečo tak neurobia, a budeme to rešpektovať, ale väčšina by mala byť pripravená, ochotná a schopná urobiť z tejto dohody s Iránom oveľa historickejšiu udalosť, než by inak bola,“ myslí si americký prezident. Abráhamovské dohody podľa neho pre zúčastnené krajiny priniesli ekonomický a sociálny rozvoj, a to aj v konfliktnom období. Trump tiež oznámil, že rokovania s Iránom pokračujú dobre. „Bude to buď skvelá dohoda pre všetkých, alebo žiadna dohoda – a v tom prípade sa vrátime na front a do boja, ale v ešte väčšom a rozsahu než kedykoľvek predtým – a to predsa nikto nechce!“ napísal.
Do Kataru medzičasom pricestovala iránska delegácia na čele s hlavným vyjednávačom a predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom. Spolu s ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím a guvernérom centrálnej banky Abdolnásirom Hemmatím budú s katarskými predstaviteľmi rokovať o mierovej dohode s USA. Podľa zdroja agentúry Reuters sa zamerajú predovšetkým na Hormuzský prieliv, iránske zásoby vysoko obohateného uránu a zmrazené iránske financie v zahraničí.