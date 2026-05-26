Poplach v Česku: KFC zavrelo všetky pobočky! Škandál so skazeným mäsom

PRAHA - Nezvyčajný krok, aký zákazníci pri veľkých reťazcoch vídajú len zriedka. KFC v utorok ráno prerušilo prevádzku všetkých svojich 140 reštaurácií v Česku. Firma tvrdí, že ide o súčasť rozsiahlych zmien po mesiacoch kritiky a pochybností o kvalite potravín v niektorých pobočkách.
Po sérii kontroverzií prišlo mimoriadne rozhodnutie
Zákazníci, ktorí si v utorok ráno chceli kúpiť jedlo v KFC, narazili na zatvorené dvere. Reťazec totiž dočasne odstavil všetkých 140 českých prevádzok, ktoré mali zostať mimo prevádzky do 11. hodiny.
Ako informuje iDNES.cz, nejde o technický problém ani štrajk zamestnancov. Spoločnosť využila niekoľkohodinovú odstávku na spustenie nových kontrolných procesov, ktoré majú dohliadať na hygienu a bezpečnosť potravín.
Krok prichádza po období, počas ktorého sa značka ocitla pod silným tlakom verejnosti.
Pochybnosti vyvolali reportáže aj kontroly
Problémy sa začali stupňovať po sérii internetových reportáží upozorňujúcich na údajné nedostatky pri skladovaní a manipulácii s kuracím mäsom.
Následne sa pozornosť obrátila aj na konkrétne prevádzky v Liberci a pražských Dejviciach. Kontroly tam odhalili pochybenia, ktoré ešte viac rozprúdili diskusiu o úrovni hygieny v sieti reštaurácií.
Situáciu navyše skomplikovalo aj to, že spoločnosť na kritiku dlhší čas verejne nereagovala. Práve mlčanie firmy podľa mnohých zákazníkov prispelo k šíreniu ďalších špekulácií a pochybností.
Vedenie priznáva komunikačné zlyhanie
Riaditeľka KFC pre Českú republiku Ivana Makalová Dlouhá priznala, že spoločnosť mala konať skôr.
„Okolo našich reštaurácií vznikla diskusia, do ktorej sme mali vstúpiť skôr a predovšetkým otvorenejšie. Dnešný deň je vyvrcholením mesiacov práce našich tímov,“ uviedla podľa iDNES.cz.
Práve utorňajšie zatvorenie prevádzok má symbolizovať začiatok novej etapy a snahu obnoviť dôveru zákazníkov.
Každú prevádzku budú kontrolovať digitálne
Jednou z najväčších zmien je zavedenie nového digitálneho systému dohľadu nad hygienou a bezpečnosťou potravín.
Vedúci smeny budú musieť minimálne dvakrát denne kontrolovať jednotlivé časti kuchyne. Sledovať sa bude čistota pracovných plôch, správne skladovanie surovín aj teploty pri príprave jedál.
Výsledky už nebudú zapisované ručne. Všetky údaje sa budú ukladať do centrálneho systému, ktorý umožní ich kontrolu na diaľku.
Koniec ručného označovania potravín
Novinkou je aj automatizované označovanie mäsa a ďalších surovín.
Kým doteraz zamestnanci vypĺňali dátumové štítky manuálne, nový systém ich bude vytvárať automaticky. Firma očakáva, že sa tým zníži riziko ľudských chýb a zjednoduší dohľad nad čerstvosťou produktov.
Stovky auditov a tisíce hodín školení
Spoločnosť tvrdí, že zmeny neprichádzajú zo dňa na deň. Od minuloročného septembra vraj vykonala viac než 950 interných auditov v celej českej sieti.
Súčasťou nápravných opatrení bolo aj rozsiahle preškoľovanie zamestnancov.
Podľa vedenia KFC pracovníci absolvovali viac než 34-tisíc hodín doplnkového vzdelávania a recertifikácií. Firma zároveň sprísnila kontroly dodávateľov a posilnila interný systém anonymného oznamovania problémov.
Reťazec tvrdí že nejde o systémové zlyhanie
KFC zároveň zdôrazňuje, že kontroly štátnych orgánov podľa firmy neodhalili také závažné porušenia predpisov, ktoré by si vyžiadali zatvorenie niektorej z prevádzok.
Napriek tomu sa vedenie rozhodlo upraviť procesy v celej sieti.
Globálny prevádzkový riaditeľ KFC Luke Jackson uviedol, že spoločnosť spolu s prevádzkovateľom reštaurácií AmRest sprísnila pravidlá podľa najvyšších medzinárodných štandardov.
Podľa neho majú nové opatrenia pomôcť posilniť bezpečnosť potravín, kvalitu služieb aj otvorenejšiu komunikáciu so zákazníkmi.
Reťazec bojuje o dôveru zákazníkov
Utorňajšie niekoľkohodinové zatvorenie všetkých prevádzok patrí medzi najvýraznejšie kroky, aké KFC v Česku za posledné roky urobilo.
Hoci spoločnosť tvrdí, že nejde o reakciu na bezprostrednú krízu, ale o súčasť dlhodobej transformácie, načasovanie zmien jasne ukazuje, že chce zastaviť negatívnu publicitu a presvedčiť zákazníkov, že kvalita a bezpečnosť potravín sú pre ňu prioritou.