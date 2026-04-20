Pondelok20. apríl 2026, meniny má Marcel, zajtra Ervín

Šokujúce DETAILY v kauze otrávenej výživy: Firme písali vydierači e-mail a žiadali obrovské výkupné!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Stanislav Hodina, Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Šokujúce detaily kontaminovanej dojčenskej výživy. Vydierači požadovali od spoločnosti HiPP dva milióny eur už 27. marca, no ich e-mail bol prečítaný až 16. apríla. Po ignorovaní vyhrážok páchatelia kontaminovali detské výživy jedom na potkany.

Podľa informácií portálu oe24.at, ktorá cituje denník Die Presse dorazil do nemeckej centrály spoločnosti HiPP už 27. marca výhražný e‑mail, v ktorom neznámi páchatelia požadovali dva milióny eur. Ak firma nezaplatí do 2. apríla, mali byť detské výživy otrávené. Podľa denníka sa v e-maile vyhrážali umiestnením dvoch otrávených pohárov do predajní Tesco v Brne, Dunajskej Strede a tiež do predajne Interspar v Eisenstadte.

Šokujúce je, že podľa medializovaných informácií bol e‑mail v HiPP-e prečítaný až 16. apríla, teda takmer tri týždne po doručení. Práve tento detail teraz vyvoláva otázky o reakcii firmy aj o tom, či sa dalo incidentu predísť. Keďže zrejme nebola prijatá žiadna platba, poháre s detskou výživou boli otrávené. 

HiPP potvrdil vydieranie

Spoločnosť HiPP vo svojom oficiálnom stanovisku potvrdila, že aktuálny prípad súvisí s trestným činom vydierania, ktorý vyšetrujú orgány v niekoľkých krajinách. Firma uviedla, že s políciou intenzívne spolupracuje a všetky kroky koordinuje s vyšetrovateľmi v Nemecku, Rakúsku, Česku aj na Slovensku. Maloobchodní partneri v oboch krajinách preto podľa jej slov preventívne stiahli všetky detské výživy HiPP z predaja, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

HiPP rodičov ubezpečuje, že situácia nesúvisí s kvalitou ani výrobou produktov. Firma odporúča rodičom, aby pri všetkých potravinách skontrolovali neporušenosť obalu, pri sklenených výživách najmä správne vakuové uzavretie viečka. HiPP zároveň prisľúbil, že po získaní ďalších overených informácií bude verejnosť okamžite informovať.

Poplach spustila rakúska polícia

Rakúska polícia v sobotu (18. 4.) večer varovala pred dojčenskou výživou značky HiPP, v ktorej sa môžu nachádzať jedovaté prísady. Značka ešte v piatok (17. 4.) oznámila stiahnutie výrobku v supermarketoch SPAR v Rakúsku pre možnosť, že do jej pyré s príchuťou mrkva so zemiakmi bola pridaná „nebezpečná látka“. V rámci vyšetrovania boli podľa rakúskej polície zaistené poháre tejto značky v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku.

„Vzorka zaisteného výrobku bola v sobotu popoludní preskúmaná a testy potvrdili prítomnosť jedu na potkany,“ uviedla polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Počiatočné laboratórne testy pohárov výživy zaistených v ČR a SR preukázali prítomnosť toxickej látky, informuje agentúra Reuters. Spoločnosť HiPP neskôr vo vyhlásení potvrdila, že na Slovensku a v ČR boli zaistené poháre detskej výživy, s ktorými bolo zjavne manipulované.

Slovenská polícia zaistila podozrivú výživu v Dunajskej Strede

Podozrivú detskú výživu, ktorá mala byť kontaminovaná, zaistila polícia v predajni v Dunajskej Strede a odovzdala ju na odborné preskúmanie. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Prezídia Policajného zboru s tým, že z predaja stiahli všetky potenciálne rizikové balenia. Polícia v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce obdržala informáciu o možnej kontaminácii určitej šarže výrobkov detskej výživy, ktorá mala byť distribuovaná do konkrétnej predajne v Dunajskej Strede. „Ihneď po prijatí informácie boli v spolupráci s príslušnými orgánmi prijaté potrebné opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov. V súčinnosti s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou boli identifikované podozrivé výrobky,“ priblížilo oddelenie.

Tvrdí, že opatrenia na ochranu verejného zdravia prijímajú na to určené štátne orgány SR. Prípadom sa zaoberá odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s prokuratúrou, odbornými inštitúciami aj medzinárodnými partnermi.

S políciu spolupracuje ÚVZ SR

Úrady verejného zdravotníctva v SR v plnej miere spolupracujú s políciou, informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová nariadila kontroly v dotknutej predajni a v centrále uvedeného obchodného reťazca, zamerané na vybrané výrobky detskej výživy HiPP, na základe doteraz poskytnutých informácií od polície.

ÚVZ SR upozornil na možnú kontamináciu HiPP detskej potraviny, od 8. mesiaca, 220 g - ryža s mrkvou a morčacím mäsom, - zelenina a ryža s teľacím mäsom. „Úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ako kontaktného bodu pre systém vzájomnej spolupráce členských štátov EÚ (tzv. AAC systém), požiadal kontrolné orgány v Českej republike o distribučný zoznam predmetných výrobkov, ako aj o ďalšie informácie zo strany prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,“ uviedla Račková.

ÚVZ upozorňuje spotrebiteľov, aby venovali zvýšenú pozornosť informáciám o predmetných výrobkoch a boli obozretní pri nakupovaní v kamenných predajniach aj cez internet, na Slovensku aj v zahraničí. „Ak zistíte, že výrobok javí známky porušenia obalu či viečka a pôsobí, že už bol otvorený, prípadne chýba zvuk cvaknutia pri otváraní alebo výrobok má neobvyklý či skazený zápach, takýto výrobok nekonzumujte,“ odporúča ÚVZ. Zároveň ľuďom radí, aby takýto výrobok odložili bokom od ostatných potravín a zabezpečili, aby k nemu nemali prístup ďalší členovia domácnosti. „Následne si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. V prípade podozrenia kontaktujte políciu alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ dodal ÚVZ.

Viac o téme: OtravaDojčenská výživaHipp
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Na snímke dojčenská výživa
Podozrivá detská výživa má dohru: Predajňu v Dunajskej Strede čakajú kontroly hygienikov
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Známa detská výživa môže
Známa detská výživa môže byť OTRÁVENÁ: Podozrivé poháre našli aj na Slovensku! Polícia ju zaistila v TOMTO meste
Zahraničné
Ilustračné foto
Hygienici bijú na poplach: Z trhu sťahujú dojčenskú výživu pre možné riziko
Domáce
Ilustračné foto
Hygienici varujú: Z trhu sťahujú ďalšiu dojčenskú výživu pre prítomnosť toxínu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ondrej Kandráč ako ho poznajú len najbližší: V súkromí INÝ ako na kamere? Takáto je pravda
Ondrej Kandráč ako ho poznajú len najbližší: V súkromí INÝ ako na kamere? Takáto je pravda
Prominenti
Posadnutosť mŕtvou legendou: Herci potili pri filme o Jacksonovi krv, výsledok je famózny!
Posadnutosť mŕtvou legendou: Herci potili pri filme o Jacksonovi krv, výsledok je famózny!
Prominenti
Divadlo Thália uvedie premiéru hry Mark Haddon, Simon Stephens - Čudná príhoda so psom uprostred noci
Divadlo Thália uvedie premiéru hry Mark Haddon, Simon Stephens - Čudná príhoda so psom uprostred noci
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Dočasné obmedzenie na dokladoch: Žiadosti v Sobranciach momentálne neprijímajú
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Na juhu Slovenska
AKTUÁLNE Na juhu Slovenska vypukol obrovský požiar! FOTO Plamene a hustý dym: Zasahujú hasiči
Domáce
Svoje hudobné korene nezaprie:
Svoje hudobné korene nezaprie: Vysmiaty minister Ráž sa premával na aute a pospevoval si známy HIT!
Domáce
Polícia v Žilinskom kraji odhalila 16 vodičov pod vplyvom alkoholu, dvaja spôsobili nehodu
Polícia v Žilinskom kraji odhalila 16 vodičov pod vplyvom alkoholu, dvaja spôsobili nehodu
Žilina

Zahraničné

Dmitrij Peskov
Kremeľ uviedol, že mu imponujú výzvy víťaza bulharských volieb na dialóg s Ruskom
Zahraničné
Prvé výročie úmrtia pápeža
Prvé výročie úmrtia pápeža Františka: Buenos Aires oslavovalo techno hudbou, Rím volí tichú pietu
Zahraničné
Tvrdá reakcia Orbána: Bez
Tvrdá reakcia Orbána: Bez obnovenia dodávok ruskej ropy nebude pôžička pre Ukrajinu!
Zahraničné
undefined
Väčšina Poliakov odmieta sociálne dávky pre páry rovnakého pohlavia
Zahraničné

Prominenti

Vierka Ayisi Landl a
Vierka povedala Janymu NIE: Dôvod, prečo nechce druhé dieťa, vás prekvapí
Domáci prominenti
FOTO Návrat roka: Spoznali by
Návrat roka: Spoznali by ste niekdajšiu sexicu po 34 rokoch?!
Zahraniční prominenti
FOTO Let's Dance, Nela Pocisková
Pocisková ako po údere blesku! Vypadnutie zo šou v nevhodnej chvíli: Toto jej zlomilo väzy!
Domáci prominenti
Film Michael prichádza do
Posadnutosť legendou: Herci potili pri filme o Jacksonovi krv! Prvé zábery, výsledok je famózny
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Umierala doma v posteli
Umierala doma v posteli a nemohla dýchať: V POSLEDNEJ SEKUNDE k nej prišla zosnulá babka a ... už sa smrti nebojí!
Zaujímavosti
Začalo to ako žart,
Začalo to ako žart, skončilo šokom: DNA test zo zábavy mu odhalil PRAVDU, ktorú rodina TAJILA ROKY!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Vedci sú v úžase: Bežná zelenina zo supermarketu bojuje proti cukrovke aj rakovine, no musíte ju jesť TOUTO metódou!
Zaujímavosti
Prvé LABORATÓRIUM LÁSKY pre
Prvé LABORATÓRIUM LÁSKY pre páry je realitou: Vedci v intímnom prítmí sledujú to, o čom sa iní BOJA AJ HOVORIŤ!
Zaujímavosti

Ekonomika

Dobré správy strieda vytriezvenie: Príde Slovensko o svoj súčasný rating?
Dobré správy strieda vytriezvenie: Príde Slovensko o svoj súčasný rating?
Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)
Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)
Prenajímate nehnuteľnosť v roku 2026? Na tieto povinnosti prenajímatelia najčastejšie zabúdajú (poradňa)
Prenajímate nehnuteľnosť v roku 2026? Na tieto povinnosti prenajímatelia najčastejšie zabúdajú (poradňa)
Bitcoin za 250-tisíc dolárov? Známy miliardár opäť šokuje predpoveďou!
Bitcoin za 250-tisíc dolárov? Známy miliardár opäť šokuje predpoveďou!

Šport

Zlá správa a obrovská strata pre Slovensko: Dalibor Dvorský sa nezúčastní MS!
Zlá správa a obrovská strata pre Slovensko: Dalibor Dvorský sa nezúčastní MS!
Slováci
Prvotriedny hráč, ktorého nezastaví nikto a nič: Slafkovský schytáva superlatívy z každej strany
Prvotriedny hráč, ktorého nezastaví nikto a nič: Slafkovský schytáva superlatívy z každej strany
NHL
Olej do žeravého ohňa: Obranca Slovana sa pustil do Nitry... Nesimulovali, ale predali fauly!
Olej do žeravého ohňa: Obranca Slovana sa pustil do Nitry... Nesimulovali, ale predali fauly!
Tipsport liga
VIDEO Fantastická šou Slafkovského: V predĺžení zavŕšil hetrik a rozhodol o víťazstve Montrealu
VIDEO Fantastická šou Slafkovského: V predĺžení zavŕšil hetrik a rozhodol o víťazstve Montrealu
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Predstavujeme
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
Klasické testy
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Doprava
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky

Kariéra a motivácia

Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
O práci s humorom
Už to nie je len o plate: Až štvrtina Slovákov chce meniť prácu najmä kvôli psychickému tlaku
Už to nie je len o plate: Až štvrtina Slovákov chce meniť prácu najmä kvôli psychickému tlaku
Kariera.sk TS
Mýty, ktoré vás držia v práci, kde nie ste šťastní: Je čas na zmenu?
Mýty, ktoré vás držia v práci, kde nie ste šťastní: Je čas na zmenu?
Prostredie práce
Kradne vám mobil energiu? Rozdiel medzi skutočným oddychom v práci a „digitálnym hlukom“
Kradne vám mobil energiu? Rozdiel medzi skutočným oddychom v práci a „digitálnym hlukom“
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Palacinky, lievance a waffle
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Technológie

Desivá predpoveď laureáta Nobelovej ceny za fyziku: „Ľudstvo nemusí prežiť ďalších 50 rokov.“ Toto môže byť naša záhuba, tvrdí
Desivá predpoveď laureáta Nobelovej ceny za fyziku: „Ľudstvo nemusí prežiť ďalších 50 rokov.“ Toto môže byť naša záhuba, tvrdí
Umelá inteligencia
Prečo radary vidia moderné stíhačky ako vtáky. Takto funguje stealth
Prečo radary vidia moderné stíhačky ako vtáky. Takto funguje stealth
Nezaradené
Patriot stojí milióny za zneškodnenie jednej balistickej rakety. Ukrajinská firma tvrdí, že to dokáže výrazne lacnejšie
Patriot stojí milióny za zneškodnenie jednej balistickej rakety. Ukrajinská firma tvrdí, že to dokáže výrazne lacnejšie
Armádne technológie
Tento obľúbený typ jedla medzi mladými vedci spojili s vyšším rizikom obezity v staršom veku. Riziko môže byť aj viac než dvojnásobné
Tento obľúbený typ jedla medzi mladými vedci spojili s vyšším rizikom obezity v staršom veku. Riziko môže byť aj viac než dvojnásobné
Veda a výskum

Bývanie

Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Okrasná záhrada
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy narodené v týchto troch znameniach si vyberajú nesprávnych partnerov stále dookola: Takto to dokážu zmeniť
Partnerské vzťahy
Ženy narodené v týchto troch znameniach si vyberajú nesprávnych partnerov stále dookola: Takto to dokážu zmeniť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Na juhu Slovenska
Domáce
AKTUÁLNE Na juhu Slovenska vypukol obrovský požiar! FOTO Plamene a hustý dym: Zasahujú hasiči
Svoje hudobné korene nezaprie:
Domáce
Svoje hudobné korene nezaprie: Vysmiaty minister Ráž sa premával na aute a pospevoval si známy HIT!
Nové DETAILY smrteľnej čelnej
Domáce
Nové DETAILY smrteľnej čelnej zrážky na Záhorí: Desivé zistenia polície, MRAZIVÉ FOTO z miesta nehody!
Rodičia, pozor! Máte 8.
Domáce
Rodičia, pozor! Máte 8. mája nárok na OŠETROVNÉ? Jednoznačná ODPOVEĎ Sociálnej poisťovne

Ďalšie zo Zoznamu