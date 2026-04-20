Šokujúce DETAILY v kauze otrávenej výživy: Firme písali vydierači e-mail a žiadali obrovské výkupné!

BRATISLAVA - Šokujúce detaily kontaminovanej dojčenskej výživy. Vydierači požadovali od spoločnosti HiPP dva milióny eur už 27. marca, no ich e-mail bol prečítaný až 16. apríla. Po ignorovaní vyhrážok páchatelia kontaminovali detské výživy jedom na potkany.
Podľa informácií portálu oe24.at, ktorá cituje denník Die Presse dorazil do nemeckej centrály spoločnosti HiPP už 27. marca výhražný e‑mail, v ktorom neznámi páchatelia požadovali dva milióny eur. Ak firma nezaplatí do 2. apríla, mali byť detské výživy otrávené. Podľa denníka sa v e-maile vyhrážali umiestnením dvoch otrávených pohárov do predajní Tesco v Brne, Dunajskej Strede a tiež do predajne Interspar v Eisenstadte.
Šokujúce je, že podľa medializovaných informácií bol e‑mail v HiPP-e prečítaný až 16. apríla, teda takmer tri týždne po doručení. Práve tento detail teraz vyvoláva otázky o reakcii firmy aj o tom, či sa dalo incidentu predísť. Keďže zrejme nebola prijatá žiadna platba, poháre s detskou výživou boli otrávené.
HiPP potvrdil vydieranie
Spoločnosť HiPP vo svojom oficiálnom stanovisku potvrdila, že aktuálny prípad súvisí s trestným činom vydierania, ktorý vyšetrujú orgány v niekoľkých krajinách. Firma uviedla, že s políciou intenzívne spolupracuje a všetky kroky koordinuje s vyšetrovateľmi v Nemecku, Rakúsku, Česku aj na Slovensku. Maloobchodní partneri v oboch krajinách preto podľa jej slov preventívne stiahli všetky detské výživy HiPP z predaja, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
HiPP rodičov ubezpečuje, že situácia nesúvisí s kvalitou ani výrobou produktov. Firma odporúča rodičom, aby pri všetkých potravinách skontrolovali neporušenosť obalu, pri sklenených výživách najmä správne vakuové uzavretie viečka. HiPP zároveň prisľúbil, že po získaní ďalších overených informácií bude verejnosť okamžite informovať.
Poplach spustila rakúska polícia
Rakúska polícia v sobotu (18. 4.) večer varovala pred dojčenskou výživou značky HiPP, v ktorej sa môžu nachádzať jedovaté prísady. Značka ešte v piatok (17. 4.) oznámila stiahnutie výrobku v supermarketoch SPAR v Rakúsku pre možnosť, že do jej pyré s príchuťou mrkva so zemiakmi bola pridaná „nebezpečná látka“. V rámci vyšetrovania boli podľa rakúskej polície zaistené poháre tejto značky v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku.
„Vzorka zaisteného výrobku bola v sobotu popoludní preskúmaná a testy potvrdili prítomnosť jedu na potkany,“ uviedla polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Počiatočné laboratórne testy pohárov výživy zaistených v ČR a SR preukázali prítomnosť toxickej látky, informuje agentúra Reuters. Spoločnosť HiPP neskôr vo vyhlásení potvrdila, že na Slovensku a v ČR boli zaistené poháre detskej výživy, s ktorými bolo zjavne manipulované.
Slovenská polícia zaistila podozrivú výživu v Dunajskej Strede
Podozrivú detskú výživu, ktorá mala byť kontaminovaná, zaistila polícia v predajni v Dunajskej Strede a odovzdala ju na odborné preskúmanie. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Prezídia Policajného zboru s tým, že z predaja stiahli všetky potenciálne rizikové balenia. Polícia v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce obdržala informáciu o možnej kontaminácii určitej šarže výrobkov detskej výživy, ktorá mala byť distribuovaná do konkrétnej predajne v Dunajskej Strede. „Ihneď po prijatí informácie boli v spolupráci s príslušnými orgánmi prijaté potrebné opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov. V súčinnosti s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou boli identifikované podozrivé výrobky,“ priblížilo oddelenie.
Tvrdí, že opatrenia na ochranu verejného zdravia prijímajú na to určené štátne orgány SR. Prípadom sa zaoberá odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s prokuratúrou, odbornými inštitúciami aj medzinárodnými partnermi.
S políciu spolupracuje ÚVZ SR
Úrady verejného zdravotníctva v SR v plnej miere spolupracujú s políciou, informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová nariadila kontroly v dotknutej predajni a v centrále uvedeného obchodného reťazca, zamerané na vybrané výrobky detskej výživy HiPP, na základe doteraz poskytnutých informácií od polície.
ÚVZ SR upozornil na možnú kontamináciu HiPP detskej potraviny, od 8. mesiaca, 220 g - ryža s mrkvou a morčacím mäsom, - zelenina a ryža s teľacím mäsom. „Úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ako kontaktného bodu pre systém vzájomnej spolupráce členských štátov EÚ (tzv. AAC systém), požiadal kontrolné orgány v Českej republike o distribučný zoznam predmetných výrobkov, ako aj o ďalšie informácie zo strany prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,“ uviedla Račková.
ÚVZ upozorňuje spotrebiteľov, aby venovali zvýšenú pozornosť informáciám o predmetných výrobkoch a boli obozretní pri nakupovaní v kamenných predajniach aj cez internet, na Slovensku aj v zahraničí. „Ak zistíte, že výrobok javí známky porušenia obalu či viečka a pôsobí, že už bol otvorený, prípadne chýba zvuk cvaknutia pri otváraní alebo výrobok má neobvyklý či skazený zápach, takýto výrobok nekonzumujte,“ odporúča ÚVZ. Zároveň ľuďom radí, aby takýto výrobok odložili bokom od ostatných potravín a zabezpečili, aby k nemu nemali prístup ďalší členovia domácnosti. „Následne si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. V prípade podozrenia kontaktujte políciu alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ dodal ÚVZ.