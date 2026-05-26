BRUTÁLNA čelná zrážka na strednom Slovensku: Hrozivé FOTO z miesta nehody, vodička (†50) nehodu neprežila!

FIĽAKOVO - Na strednom Slovensku došlo k mimoriadnej tragédií. Čelná zrážka pripravila o život 50-ročnú vodičku osobného auta. Druhý vodič skončil v nemocnici.
V neskorých večerných hodinách medzi obcami Šíd a Fiľakovo došlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. "Podľa predbežných informácií malo dôjsť k stretu vozidiel na úzkej ceste, kde nebolo možné na mieste určiť príčinu a mieru zavinenia dopravnej nehody, ktorá je v štádiu vyšetrovania," opisuje polícia.
Ako ďalej približuje, 50-ročná vodička Fordu zostala po zrážke zakliesnená vo vozidle. "Hasičom sa ju podarilo vyslobodiť a následne bola prevezená do nemocnice v Lučenci, kde však zraneniam podľahla," uvádza polícia s tým, že 45-ročný vodič Seatu bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Dychové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom.