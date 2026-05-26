Obrovská tragédia v Belgicku! Vlak narazil do školského autobusu, hlásia obete

BRUSEL - V belgickom Buggenhoute severne od Bruselu sa dnes ráno zrazil vlak so školským minibusom, podľa belgického ministra dopravy pri zrážke zahynuli dvaja mladiství, vodič a jeden ďalší dospelý. Minister vnútra bez ďalších podrobností na sieti X vyjadril sústrasť rodinám obetí a zaželal veľa síl zraneným. Podľa informácií médií sa vo vozidle okrem vodiča nachádzalo sedem žiakov a jedna sprevádzajúca osoba.
K nehode došlo na železničnom priecestí zhruba kilometer od stanice Buggenhout vo Flámsku, asi 20 kilometrov od hlavného mesta. "Stalo sa to okolo 8:08. Minibus narazil do vlaku, ktorý mal zastaviť na nasledujúcej stanici vzdialenej asi jeden kilometer, "uviedol Frédéric Sacré, hovorca spoločnosti Infrabel, ktorá prevádzkuje belgickú železničnú sieť. "Náraz bol nesmierne silný," dodal s tým, že následky sú "tragické".
Taktiež minister vnútra Bernard Quintin na sieti X označil nehodu za tragickú. "Moje myšlienky sú s obeťami a ich blízkymi. Zraneným želám veľa sily, " uviedol bez ďalších podrobností na sieti X. Minister dopravy Jean-Luc Crucke neskôr televízii RTL povedal, že pri nehode prišli o život štyria ľudia vrátane dvoch mladistvých, ďalšie dve osoby utrpeli ťažké zranenia. Záznamy z bezpečnostných kamier podľa neho ukázali, že závory na priecestí boli spustené. Hovorca belgickej polície na otázky agentúr AFP a Reuters bezprostredne nereagovali.