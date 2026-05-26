Priveľa lásky môže zničiť vzťah! Nový prieskum odhalil ŠOKUJÚCU pravdu

Ilustračné foto (Zdroj: GettyImages)
LONDÝN - Komplimenty, pozornosť a neustále chválenie by mali vzťahu prospievať. Nový prieskum však ukázal niečo prekvapivé – práve jedno zdanlivo pozitívne správanie sa stalo dôvodom rozchodov tisícok párov.

Vo vzťahoch sa často hovorí o potrebe komunikácie, podpory a prejavovania lásky. Mnohí ľudia preto veria, že čím viac komplimentov a pozornosti partnerovi dávajú, tým lepší bude ich vzťah. Najnovší prieskum však ukázal, že realita môže byť oveľa komplikovanejšia, píše Daily Mail.

Podľa výsledkov sa až jeden z piatich ľudí rozišiel s partnerom kvôli správaniu, ktoré bolo spočiatku vnímané ako pozitívne – neustálej potrebe uisťovania a príliš intenzívnej pozornosti.

Odborníci upozorňujú, že medzi zdravým záujmom a prehnanou kontrolou býva veľmi tenká hranica. Neustále otázky typu „ľúbiš ma?“, potreba okamžitých odpovedí na správy alebo neustále overovanie citov môžu partnera časom vyčerpávať.

Psychológovia hovoria, že podobné správanie často súvisí s neistotou alebo strachom z odmietnutia. Človek si potrebuje neustále potvrdzovať, že je milovaný a že je vo vzťahu všetko v poriadku. Problém je, že druhá strana môže tento tlak začať vnímať ako dusenie.

Veľký vplyv majú aj sociálne siete. Ľudia dnes porovnávajú svoje vzťahy s idealizovanými pármi na internete a očakávajú neustálu pozornosť či romantické gestá. Realita však býva úplne iná.

Podľa odborníkov môže nadmerná potreba uisťovania vytvoriť vo vzťahu napätie. Partner sa postupne dostáva do pozície človeka, ktorý musí neustále dokazovať svoje city, čo môže viesť k frustrácii a emocionálnemu vyčerpaniu.

Prieskum zároveň ukázal, že mnohí ľudia si spočiatku podobné správanie mýlia s veľkou láskou alebo záujmom. Až neskôr si uvedomia, že ide skôr o prejav neistoty než zdravého partnerského vzťahu.

Odborníci upozorňujú, že zdravý vzťah by mal byť postavený na dôvere, nie na neustálom overovaní citov. Dôležitý je prirodzený priestor pre oboch partnerov a schopnosť fungovať aj bez neustálej kontroly.

Psychológovia zároveň tvrdia, že občasná potreba uistenia je normálna. Problém nastáva vo chvíli, keď sa z nej stane každodenná potreba a partner začne mať pocit, že nikdy nerobí dosť.

Moderné vzťahy sú podľa expertov pod väčším tlakom než kedysi. Neustála dostupnosť cez telefóny a sociálne siete vytvára očakávanie, že partner musí odpovedať okamžite a byť neustále „prítomný“.

Zdá sa teda, že aj zdanlivo pekné správanie môže mať opačný efekt. A niekedy práve prílišná snaha o lásku a pozornosť spôsobí, že sa partneri začnú vzďaľovať.

