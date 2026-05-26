Výjazdové rokovanie vlády v obci Haniska: Bude sa venovať aj investícii Volva a priemyselnému parku

BRATISLAVA - Jednou z hlavných tém stredajšieho (27. 5.) výjazdového rokovania vlády v obci Haniska pri Košiciach bude rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars. Vládny kabinet sa zameria na konkrétne rozvojové projekty a priority okresov Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.
Investícia švédskej automobilky patrí medzi najvýznamnejšie investície na Slovensku za posledné obdobie. Projekt prinesie nové pracovné príležitosti, rozvoj dodávateľských prevádzok aj ďalšie investície v širšom regióne východného Slovenska. „Diskusia sa bude venovať aj modernizácii dopravnej infraštruktúry, rozvoju železničných tratí, cestných spojení a zlepšovaniu občianskej vybavenosti v rastúcich obciach v okolí Košíc. Témou bude aj rozvoj verejných služieb, školstva, zdravotníctva a podpora samospráv v dynamicky sa rozvíjajúcich regiónoch,“ uviedol úrad vlády.
V regióne Spiša bude pozornosť smerovať aj na podporu cestovného ruchu a rozvoj infraštruktúry v okolí Slovenského raja. Rokovanie sa zameria na modernizáciu športových a turistických zariadení, podporu cyklotrás, regionálneho turizmu a vytváranie podmienok pre stabilizáciu mladých ľudí v regióne. V rámci okresu Gelnica sa vláda bude venovať podpore historických banských regiónov, rozvoju pracovných miest, zlepšovaniu dopravnej dostupnosti a podpore malého a stredného podnikania. Región má zároveň významný potenciál pre rozvoj ekologického a vidieckeho turizmu v oblasti Volovských vrchov.
„Výjazdové rokovanie vlády SR v Haniske má potvrdiť záujem štátu o systematický rozvoj regiónov východného Slovenska, podporu investícií a modernizáciu infraštruktúry. Cieľom je vytvárať podmienky pre dlhodobo udržateľný rozvoj regiónov, nové pracovné príležitosti a kvalitnejší život obyvateľov východného Slovenska,“ informoval vládny úrad.