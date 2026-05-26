Otázky zákrokov estetickej medicíny budú súčasťou legislatívneho procesu

BRATISLAVA - Otázky, týkajúce sa aj riešenia zákrokov estetickej medicíny, sú nateraz predmetom ďalšieho precizovania a budú súčasťou štandardizovaného legislatívneho procesu. Uviedlo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na výhrady Slovenskej národnej strany (SNS) k novele, ktorá by podľa národniarov mohla ohroziť prácu kozmetičiek.
„Aktuálne je riešená transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ do národnej legislatívy, ostatné otázky, týkajúce sa aj riešenia zákrokov estetickej medicíny, sú nateraz predmetom ďalšieho precizovania a budú súčasťou štandardizovaného legislatívneho procesu,“ odkázalo MZ.
V parlamente je v druhom čítaní novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne MZ. Novelou sa majú okrem iného odstrániť niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Takisto návrh rieši transpozície európskych smerníc.
Poslanec parlamentu za SNS Adam Lučanský v piatok (22. 5.) upozornil na to, že v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo by sa po novom nemohli vykonávať činnosti, ktoré sú zdravotníckymi výkonmi, napríklad tie, ktoré narúšajú integritu kože. Obáva sa, že časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, sa podľa novej legislatívy presunie čisto do zdravotníckeho sektora.