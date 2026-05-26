MS v hokeji 2026: Slovenský fanúšik sa stal hviezdou majstrovstiev, ľudia pukajú od smiechu

FRIBOURG - Slovenskí hokejoví fanúšikovia sú na svetových šampionátoch známi svojou búrlivou atmosférou a neutíchajúcim povzbudzovaním. Nedeľňajší prestížny zápas s hviezdnou Kanadou však priniesol moment, ktorý okamžite obletel sociálne siete a stal sa absolútnym virálnym hitom. Kým naši reprezentanti zvádzali na ľade ťažké boje, televízna kamera si v hľadisku vybrala muža v slovenskom drese. Ten predviedol niečo, čo nikto nečakal!

Zápas proti javorovým listom bol pre fanúšikov obrovským lákadlom a tak mnohí neváhali za vstupenky zaplatiť desiatky až stovky eur. Jeden zo slovenských priaznivcov si však zrejme vybral slabšiu chvíľku. Krátke video, ktoré na svojich sociálnych sieťach zverejnila TV JOJ, ho zachytilo, ako uprostred búrlivej atmosféry v prvej tretine sladko zaspal.

Zábery na neznámeho spáča okamžite vyvolali vlnu humoru a pod príspevkom sa v priebehu pár hodín nazbierali stovky vtipných komentárov. „Mamka mala pravdu: “zavrieš očka a budeš slavny,“ podotkla Tina. „On nespí, len ma v hlave postupovú kalkulačku,“ pridal sa v komentároch Miro. Svoje k tomu povedala aj pani Jana: „Nie každý si môže povedať: už dávno som sa tak dobre nevyspal, ako na týchto MS. Na mňa trošku drahé spanie, ale proti gustu žiadny dišputát.“

Slovenskí reprezentanti napokon pod vedením trénera Vladimíra Országha podľahli favorizovanej Kanade 1:5. Pre našich chlapcov to bola druhá prehra na turnaji, no s 11 bodmi na konte máme postup do štvrťfinále stále pevne vo svojich rukách. O osude slovenského tímu definitívne rozhodne záverečný skupinový duel proti silnému Švédsku, ktorý odohráme v utorok o 16:20 hod.

