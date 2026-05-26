Európa musí vedieť chrániť svoje záujmy aj dôveru občanov, uviedol Pellegrini

BRATISLAVA - Bezpečnosť, konkurencieschopnosť, energetická stabilita a dôveryhodná európska politika budú rozhodovať o tom, či si Európska únia (EÚ) dokáže udržať silné postavenie vo svete aj dôveru vlastných občanov. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol počas utorkového stretnutia s veľvyslancami členských štátov Európskej únie v Prezidentskom paláci pri príležitosti končiaceho sa cyperského predsedníctva v Rade EÚ.
Prezident SR ocenil spôsob, akým Cyprus viedol predsedníctvo v Rade EÚ a vyzdvihol jeho pragmatický a konsenzuálny prístup. „Cyprus ponúkol praktickú odpoveď. Radu viedol profesionálne, pokojne a vyvážene. Ukázal, že sila našej Únie sa nemeria veľkosťou členského štátu, ale jeho záväzkom voči európskemu projektu,“ povedal. Podľa slov hlavy štátu funguje EÚ najlepšie vtedy, keď prináša občanom konkrétne výsledky v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života.
Európa musí byť pripravená
Zdôraznil, že Európa musí byť pripravená reagovať na meniace sa bezpečnostné a geopolitické prostredie. „Musí byť viac než hospodárskym blokom. Musí byť geopolitickým pilierom. Musí byť jednotná, schopná a dôveryhodná. Musí sa stať skutočným globálnym aktérom,“ povedal Pellegrini. Ako poznamenal, silná a jednotná Európa musí byť postavená na vzájomnej dôvere a rešpekte medzi členskými štátmi bez ohľadu na ich veľkosť. Podľa hlavy štátu európska jednota nesmie znamenať oslabovanie hlasu menších alebo stredne veľkých krajín. Pripomenul, že právo veta má byť využívané zodpovedne, no zároveň rešpektované ako nástroj ochrany dôvery a rovnováhy medzi členskými štátmi.
Prezident SR upriamil pozornosť aj na konkurencieschopnosť EÚ
Prezident SR upriamil pozornosť aj na konkurencieschopnosť EÚ, energetickú bezpečnosť, rozvoj nových technológií a potrebu posilňovať európsky priemysel. Zdôraznil, že európske politiky musia prinášať praktické výsledky pre občanov členských štátov a zároveň posilňovať technologickú odolnosť Európy vrátane oblasti umelej inteligencie. Podľa prezidenta SR musí EÚ rozvíjať vlastné kapacity v oblasti digitálnych technológií a chrániť svoju dátovú suverenitu tak, aby strategické dáta a kritická infraštruktúra Európy neostávali závislé výlučne od niekoľkých globálnych súkromných hráčov.
Slovensko podľa prezidenta SR podporuje európsku budúcnosť Ukrajiny, Moldavska aj krajín západného Balkánu, pričom prístupový proces musí zostať spravodlivý a založený na rovnakých pravidlách pre všetkých kandidátov. Vyzdvihol tiež význam formátov, ako sú Vyšehradská skupina, Slavkovský formát či Iniciatíva troch morí, pokiaľ prinášajú konkrétne výsledky v oblastiach energetickej bezpečnosti, infraštruktúry a stability regiónu. „Túto regionálnu prácu nevnímame ako alternatívu k Európskej únii, ale ako jej stavebný prvok,“ doplnil. V súvislosti s vojnou na Ukrajine Pellegrini pripomenul, že bezpečnosť Európy si vyžaduje aktívnejšiu úlohu EÚ pri hľadaní riešení smerujúcich k mieru. Slovensko bude podľa neho naďalej podporovať všetko seriózne úsilie vedúce k ukončeniu násilia a otvoreniu cesty k trvalému mieru založenému na medzinárodnom práve.