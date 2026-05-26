Po veľkom chudnutí ďalšia zmena! VIDEO Ela z Farmy: Takto vyzerá po plastike pŕs

BRATISLAVA – Po Farme prešla obrovskou premenou. Najskôr výrazne schudla, teraz priznala ďalší zásah do svojho vzhľadu. Farmárka Ela Martinčeková podstúpila plastickú operáciu pŕs a fanúšikom sa ukázala na nemocničnom lôžku.
Ela patrila medzi najvýraznejšie tváre poslednej série Farmy. Sympatická brunetka počas reality šou otvorene priznala, že v náročných podmienkach pribrala približne 11 kilogramov. Po návrate domov sa však pustila do veľkej premeny a za niekoľko týždňov schudla väčšinu nabratých kíl.
Práve výrazný úbytok váhy sa zjavne podpísal aj na jej postave. Mladá influencerka totiž teraz priznala, že podstúpila plastickú operáciu pŕs. Na Instagrame zverejnila fotografiu po zákroku, na ktorej leží v nemocničnej posteli s obviazaným dekoltom. „Hlásim sa vám moji milí. Teraz trošku oddychujem... už mám po, baby,“ odkázala svojim fanúšikom.
Od čias reality šou prešla Ela výraznou fyzickou premenou a dnes vyzerá úplne inak než pred niekoľkými mesiacmi. Práve veľké výkyvy váhy pritom často ovplyvnia aj ženský dekolt. Pri výraznejšom schudnutí totiž prsníky môžu stratiť pevnosť či pôvodný tvar, keďže sú z veľkej časti tvorené tukovým tkanivom. Zdá sa, že aj to mohol byť dôvod, prečo sa mladá farmárka napokon rozhodla pre estetický zákrok.
