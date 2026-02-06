Potravinový škandál v Česku vrcholí! Inšpekcia našla až v tretine prevádzok KFC pochybenia

PRAHA - Štátni inšpektori preverili všetky české reštaurácie KFC a výsledky vyvolali ďalšie otázniky. Po masívnej kontrolnej akcii sa ukázalo, že problémy – najmä hygienického charakteru – sa objavili v približne tretine prevádzok.
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) minulý rok uskutočnila komplexnú kontrolu celej siete reštaurácií KFC v Česku. Inšpektori navštívili každú prevádzku, niektoré aj opakovane, a celkovo vykonali 144 kontrol. Porušenia predpisov zistili zhruba v tretine prípadov, pričom ich závažnosť bola rôzna.
Podľa hovorcu SZPI Pavla Kopřivu sa inšpekcia rozhodla konať na základe podnetov, ktoré zverejnil investigatívny novinár Jan Tuna. Ten vo svojich reportážach upozorňoval na nevhodné zaobchádzanie s mäsom v niektorých prevádzkach reťazca. Na kauzu dlhodobo upozorňoval aj portál TN.cz, ktorý sa jej venoval v sérii spravodajských výstupov.
Podozrenie zo zlej manipulácie s mäsom
Kontroly prebehli aj v širšom medzinárodnom kontexte. Inšpektori mali k dispozícii informácie o tom, že podobné praktiky riešili ich kolegovia v Dánsku, kde v júni skontrolovali všetkých 11 tamojších pobočiek KFC.
„Vzniklo podozrenie, že manipulácia s dátumami použiteľnosti potravín by sa mohla vyskytovať aj v Česku. Bolo preto nevyhnutné situáciu preveriť,“ vysvetlil Kopřiva.
Jan Tuna vo svojich videách uvádzal, že problémom má byť falšovanie údajov o trvanlivosti mäsa, ako aj príprava jedál zo surovín, ktoré zapáchajú alebo sú zjavne pokazené. Podľa jeho zistení nešlo o ojedinelé zlyhania, ale o opakujúcu sa prax.
Plesnivé muffiny aj mäso po dátume
Medzi najzávažnejšie zistenia SZPI patrilo porušenie bezpečnosti potravín v prevádzke v Jenišove na Karlovarsku, kde KFC ponúkalo zákazníkom plesnivé muffiny vystavené priamo na pulte.
V inom prípade inšpektori zaznamenali porušenie pravidiel sledovateľnosti mäsa. V Liberci bolo zistené používanie mäsa po dátume použiteľnosti pri tzv. studenom marinovaní. V pražských Dejviciach personál rozmrazoval mäso v stojatej vode, čo je v rozpore s hygienickými normami.
„V jednom prípade sme zaznamenali nevyhovujúcu vzorku ľadu a v ďalšom nevyhovujúci ster z pracovnej dosky používanej pri kompletizácii jedál,“ uviedol Kopřiva. V oboch situáciách bol zistený nadlimitný výskyt mikroorganizmov.
Hygiena ako najčastejší problém
Najviac porušení sa týkalo práve hygieny potravín – SZPI ich evidovala v 38 prípadoch. Ďalších 13 zistení súviselo s nedodržaním postupov v rámci systému riadenia bezpečnosti potravín.
Inšpekcia má právomoc kontrolovať reťazce rýchleho občerstvenia len od začiatku minulého roka. Ešte pred touto plošnou akciou vykonali inšpektori v prevádzkach KFC 63 kontrol, pričom porušenie zákona odhalili v deviatich prípadoch.
Reakcia KFC a spoločnosti AmRest
Prevádzkovateľ reštaurácií KFC v Česku, spoločnosť AmRest, sa k výsledkom vyjadrila už pred niekoľkými mesiacmi po tom, čo si ich od SZPI vyžiadala. Prezident značky KFC Thomas Lacek v stanovisku uviedol, že akékoľvek nedostatky v oblasti potravinových štandardov sú pre firmu neprijateľné.
Podľa jeho slov však kontroly zároveň potvrdili, že interné systémy fungujú. Spoločnosť mala posilniť kontrolné mechanizmy a deklarovala, že bude aj naďalej prijímať opatrenia na zabezpečenie kvality jedál, ktoré ročne podáva miliónom zákazníkov.
KFC sa ku kauze vyjadrilo aj v samostatnom stanovisku. Uviedlo, že všetky české prevádzky prešli viacerými auditmi, vrátane kontrol tretích strán a miestnych úradov. Podľa reťazca sa nepreukázali systémové problémy v oblasti hygieny či bezpečnosti potravín.
Spoločnosť zároveň zdôraznila, že vo všetkých reštauráciách KFC po celom svete platia jednotné prísne globálne štandardy a deklarovala, že ich dodržiavanie bude v Česku naďalej dôsledne vyžadovať.