AKTUÁLNE Kamión narazil do cestárov: Diaľnica D2 je neprejazdná! Na mieste sú všetky zložky

BRATISLAVA - Na diaľnici D2 v smere do Českej republiky, zhruba na úrovni obce Závod, došlo k zrážke vozidla cestárov a nákladného motorového vozidla. Diaľnica je neprejazdná.
"Dopravní policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony pri dopravnej nehode na 13,5 kilometri diaľnice D2 v smere do Českej republiky, na úrovni obce Závod, kde došlo k zrážke vozidla cestárov a nákladného motorového vozidla, v dôsledku čoho utrpel zranenia vodič kamióna," uviedla polícia. V tejto súvislosti je diaľnica D2 v danom úseku neprejazdná.
Polícia na mieste vykonáva potrebné úkony a zároveň realizuje odklon dopravy z diaľnice D2 na zjazde Malacky, pričom obchádzková trasa je vedená po cestách II/503 a I/2. "Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby sa pri prejazde daným úsekom riadili pokynmi polície, zvýšili opatrnosť a podľa možností využili alternatívne trasy. O ďalšom vývoji situácie budeme verejnosť priebežne informovať," dodali.