Ďalší škandál KFC: Zákazník si našiel v jedle čosi neuveriteľné! Chýbal len krôčik od tragédie

TCHAJ-PEJ - Nečakaný nález v balenom jedle vyvolal na Taiwane poplach. Zákazník si domov odniesol pokrm z reštaurácie rýchleho občerstvenia a až pri jedení zistil, že v ňom nie je len jedlo.
Zákazník reťazca KFC v taiwanskom meste Kaohsiung zažil moment, ktorý sa mohol skončiť vážnou tragédiou. V jedle kúpenom so sebou objavil alkalickú batériu typu AAA. Spoločnosť sa za incident ospravedlnila, no čelí vyšetrovaniu a hrozbe vysokej pokuty.
Muž sa o svoj zážitok podelil na sociálnych sieťach, kde zverejnil aj fotografie nálezu. Opísal, že si v utorok kúpil v Kaohsiungu vaječný koláč, ktorý si nechal zabaliť na odnesenie. Po návrate domov sa pustil do jedla – a vtedy si všimol tmavý predmet, ktorý tam rozhodne nepatril.
Najprv si myslel že ide o korenie
Ako uviedol, spočiatku sa domnieval, že narazil na nezvyčajný kúsok korenia. Až po bližšom preskúmaní zistil, že ide o batériu. „Keď si to spätne uvedomím, je mi z toho zle,“ napísal a priznal, že ho celá situácia vydesila.
Príspevok okamžite vyvolal vlnu reakcií a diskusiu o bezpečnosti potravín. Na prípad zareagoval aj Taiwan Department of Health, ktorý nariadil kontrolu konkrétnej prevádzky.
Kontrola odhalila ľudské zlyhanie
Vyšetrovanie ukázalo, že batéria sa do jedla dostala v dôsledku nedbanlivosti jedného zo zamestnancov. Používal elektronický časovač, ktorý mu počas prípravy jedla spadol do pokrmu. Predpisy v takom prípade jednoznačne nariaďujú jedlo zlikvidovať.
Zamestnanec však zariadenie vybral a pokrm vydal zákazníkovi. Podľa zistení si pravdepodobne nevšimol, že v jedle zostala jedna z batérií z časovača.
Reťazec sa ospravedlnil a sľúbil nápravu
Miestna pobočka KFC vydala vyhlásenie, v ktorom sa zákazníkovi aj verejnosti ospravedlnila za vzniknuté obavy. Spoločnosť uviedla, že incident berie mimoriadne vážne, spustila interné vyšetrovanie a nariadila dodatočné kontroly. Zároveň prisľúbila sprísnenie dodržiavania postupov vo všetkých prevádzkach KFC na Taiwane.
Zdravotné úrady však idú ešte ďalej. Prevádzkovateľa vyzvali na posilnenie školení personálu a dôslednejší dohľad nad bezpečnosťou potravín. Oznámili tiež, že zvažujú udelenie pokuty, ktorá môže dosiahnuť až 200 miliónov taiwanských dolárov, čo je približne 23 miliónov eur.
Zachránilo ho len rozhodnutie nezohrievať jedlo
Zákazník neskôr priznal, že od katastrofy ho delil doslova jeden krok. Po príchode domov mu blízki navrhovali, aby si jedlo zohrial v mikrovlnnej rúre. „Bol som lenivý a zjedol som ho tak, ako bol,“ napísal s tým, že práve to mohlo zachrániť jeho aj jeho rodinu.
Odborníci upozorňujú, že zahriatie alkalickej batérie v mikrovlnke by s vysokou pravdepodobnosťou viedlo k explózii. Tá by predstavovala extrémne riziko pre všetkých v okolí.