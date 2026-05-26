Exnámestníkovi Šojgua zabavili majetok v hodnote 5,5 miliardy rubľov

MOSKVA - Nikulinsky okresný súd v Moskve v plnom rozsahu vyhovel návrhu generálnej prokuratúry na konfiškáciu majetku bývalého prvého námestníka ministra obrany Ruslana Calikova a jeho príbuzných. Ako informuje ruský spravodajský web Ostorožno Novosti, štátu pripadne majetok v hodnote 5,5 miliardy rubľov, píše denníka The Moscow Times.

Calikov je od marca v domácom väzení pre obvinenia zo založenia zločineckej organizácie, sprenevery 6,6 miliardy rubľov z vojenských dodávok a prania špinavých peňazí. Bývalý námestník svoju vinu popiera. Súdne konanie sa konalo za zatvorenými dverami, pretože žaloba obsahovala informácie o vládnych zmluvách a osobných údajoch úradníkov ministerstva obrany. Oficiálne štátne médiá o rozhodnutí súdu neinformovali. Podľa generálnej prokuratúry Calikov využil spoločnosti Tectum a Dominus Zed na nákup siedmich komerčných nehnuteľností v centre Moskvy za takmer 520 miliónov rubľov. Vlastníkmi firiem boli jeho dcéry Jelizaveta Gogičajevová a Julia Gogajevová a synovia Daniel a Zaur Calikovovci. Podľa vyšetrovateľov chcel preprať špinavé peniaze získané z korupcie.

Žaloba zahŕňala aj približne tri miliardy rubľov

Žaloba zahŕňala aj približne tri miliardy rubľov na účtoch spoločností Sandora, dodávateľa ministerstva obrany. Calikov zaregistroval byt v hodnote takmer 70 miliónov rubľov a dve parkovacie miesta aj na Rossijanu Markovskú, matku bývalej tlačovej tajomníčky ministra obrany Sergeja Šojgua. Calikov bol jedným z najbližších spolupracovníkov Šojgua, s ktorým pracoval už na ruskom ministerstve pre mimoriadne situácie. V rokoch 2015 až 2024 bol jeho prvým námestníkom na ministerstve obrany.

Od roku 2024 je štvrtým stíhaným bývalým námestníkom exministra obrany. Pred ním súd uvalil väzbu na armádneho generála Dmitrija Bulgakova za korupčné obchody v hodnote 1,3 miliardy rubľov. Timur Ivanov bol odsúdený na 13 rokov za krádež a spreneveru viac ako štyri miliardy rubľov a je tiež vyšetrovaný za úplatkárstvo v čiastke 1,4 miliardy rubľov. Minulý mesiac si armádny generál Pavel Popov vypočul rozsudok ruského vojenského súdu, ktorý znel 19 rokov väzenia v trestnej kolónii s maximálnym stupňom stráženia za korupciu, podvod, falšovanie, zneužívanie právomoci a nelegálne držanie zbraní. Podľa agentúry Reuters ide o najprísnejší trest v sérii podobných prípadov, ktoré otriasli najvyšším vojenským velením Ruska.

