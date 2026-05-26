Tvrdá daň za Epsteinove spisy: Ex-princ Andrew si u brata kráľa Karola III. už ani neškrtne!

LONDÝN - Kráľ Karol III. sa po prevalení Epsteinových spisov vyhýba svojmu mladšiemu bratovi Andrewovi ako to len ide a zdá sa. že lojalita medzi bratmi je definitívne pochovaná. Hoci sú len pár kilometrov od seba, Karol III. sa s čiernou ovcou rodiny - Andrewom - odmieta stretnúť.

Britský kráľ Karol III sa počas tradičných májových sviatkov zdržiaval na kráľovskom panstve Sandringham, no podľa denníka The Times sa absolútne neplánoval stretnúť so svojím bratom, bývalým princom Prince Andrew, ktorý dnes býva len niekoľko kilometrov od neho. Naopak, stráni sa ho a nechce s ním mať nič spoločné. 

77-ročný panovník pricestoval v nedeľu do rezidencie Wood Farm na súkromnom panstve Sandringham. Andrew, ktorý má 66 rokov, sa po nútenom vysťahovaní z Royal Lodge vo Windsore presťahoval na neďalekú farmu Marsh Farm. Napriek blízkosti však podľa médií neexistovali žiadne plány na ich osobné stretnutie.

Andrew dočasne býval vo Wood Farm aj vo februári, keď ho zadržali úrady v súvislosti s vyšetrovaním údajného zdieľania dôverných informácií s finančníkom Jeffreym Epsteinom.

Len pred niekoľkými dňami polícia Thames Valley oznámila, že preveruje aj obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Vo vyhlásení z 22. mája polícia uviedla, že pokračuje vyšetrovanie tvrdení, podľa ktorých bola jedna žena v roku 2010 privezená na adresu vo Windsore „na sexuálne účely“.

Polícia zároveň veľmi úzko spolupracuje s americkým ministerstvom spravodlivosti aj britskou prokuratúrou. Vyšetrovanie sa podľa úradov týka viacerých aspektov údajného nevhodného správania po zverejnení dokumentov v kontexte kontroverzných Epsteinových spisov.  

Americký právnik Brad Edwards pre BBC uviedol, že minimálne jedna žena bola Jeffreyom Epsteinom poslaná k princovi Andrewovi a po spoločnej noci absolvovala aj prehliadku Buckinghamského paláca.

Edwards zastupoval aj zosnulú Virginiu Giuffre, ktorá tvrdila, že mala s Andrewom sexuálny styk viackrát už od svojich 17 rokov. Virginia Giuffre spáchala samovraždu v apríli 2025. Andrew všetky jej obvinenia opakovane odmietol.

V októbri 2025 kráľ Karol III svojmu bratovi odobral kráľovské tituly po tom, čo sa jeho väzby na Epsteina opäť dostali do centra pozornosti.

Vzťah princa Andrewa s Epsteinom, ktorý zomrel v roku 2019 vo väzení už v minulosti výrazne poškodil jeho postavenie v kráľovskej rodine a viedli k jeho stiahnutiu z verejného života.

Muži narodení v týchto mesiacov vraj podvádzajú najmenej
TK kandidáta na primátora Bratislavy Martina Winklera
Životom skúšaný známy herec Roman Luknár: Skončil na vozíku!
Muž v Levoči šoféroval opitý! Nafúkal cez dve promile, polícia ho obvinila
Páchateľ podpálil štvorkolku, oheň sa rozšíril aj na prístrešok: Polícia prípad vyšetruje
Žilinský kraj zvyšuje rozpočet: Viac peňazí na cesty, nemocnice aj školy
Hororová smrť štvorčlennej rodiny: Zjedli melón na večeru a všetci zomreli, v tele im našli jed na potkany!
Tragédia v Ugande: Minivan sa zrazil so slonom, hlásia mŕtvych
Štáty Perzského zálivu už viac nebudú slúžiť ako štít pre základne USA, vyhlásil Chameneí
Nadjazd v Soule sa sám zrútil: Zahynuli 3 osoby, ďalšie 3 sú zranené
Tvrdá daň za Epsteinove spisy: Ex-princ Andrew si u brata kráľa Karola III. už ani neškrtne!
Životom skúšaný známy herec Roman Luknár: Skončil na vozíku!
Hudobný svet plače: Zomrel známy hudobník!
Nešťastie v kráľovskej rodine: Hlásia smutné správy!
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už oveľa skôr! Vedci upozorňujú na DVA varovné signály
Priveľa lásky môže zničiť vzťah! Nový prieskum odhalil ŠOKUJÚCU pravdu
Nenápadná chyba pri pití: TAKTO sa môžete nakaziť nebezpečným vírusom!
Čo robia Nepálci inak: Tajomstvá zdravia, ktoré fungujú
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Kto môže za zbedačovanie slovenskej ekonomiky? Slováci v tom majú jasno, prstom ukazujú na našich politikov! (prieskum)
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému“!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!

VIDEO Crosby dourážal Slovákov: Kamery zachytili jeho vulgárny odkaz z kabíny
MS V HOKEJI 2026 Dôsledok nečakanej prehry: Česi po zaváhaní s Nórmi čelia zmene plánov
MS V HOKEJI 2026 Boj o štvrťfinále aj o výhodné druhé miesto: Slovensko čaká zápas o všetko
Kráľ Premier League dal košom Arabom, urobí to zas? Manchester začal najdôležitejšie letné rozhovory
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Projektové firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Rusko zrýchlilo Shahed na 500 km/h. Nový Geran-4 môže Ukrajine zásadne skomplikovať obranu, no nie je bez slabín
Kaliningrad sa mení na centrum elektronickej vojny. Rusko mätie drony aj lietadlá
Nový HONOR 600 búra predstavy o strednej triede. Ponúka prémiovú výbavu za rozumnú cenu
Táto 380 miliónov rokov stará prehistorická ryba môže vysvetliť, ako sa život prvýkrát postavil na nohy a opustil vodu
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu

Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Najväčší návrat leta 2026? Trend, ktorý ženy kedysi milovali aj nenávideli je späť
Hororová smrť štvorčlennej rodiny: Zjedli melón na večeru a všetci zomreli, v tele im našli jed na potkany!
BRUTÁLNA čelná zrážka na strednom Slovensku: Hrozivé FOTO z miesta nehody, vodička (†50) nehodu neprežila!
Školáčku (12) si uprostred ŠIKANY natáčali: Jej matka zažíva nočnú moru a opustila dom, zdevastovali jej auto!
Ústavný súd mal zrušiť rozhodnutie o väzbe Daniela Bombica! Mali byť porušené jeho práva

