Tvrdá daň za Epsteinove spisy: Ex-princ Andrew si u brata kráľa Karola III. už ani neškrtne!

LONDÝN - Kráľ Karol III. sa po prevalení Epsteinových spisov vyhýba svojmu mladšiemu bratovi Andrewovi ako to len ide a zdá sa. že lojalita medzi bratmi je definitívne pochovaná. Hoci sú len pár kilometrov od seba, Karol III. sa s čiernou ovcou rodiny - Andrewom - odmieta stretnúť.
Britský kráľ Karol III sa počas tradičných májových sviatkov zdržiaval na kráľovskom panstve Sandringham, no podľa denníka The Times sa absolútne neplánoval stretnúť so svojím bratom, bývalým princom Prince Andrew, ktorý dnes býva len niekoľko kilometrov od neho. Naopak, stráni sa ho a nechce s ním mať nič spoločné.
77-ročný panovník pricestoval v nedeľu do rezidencie Wood Farm na súkromnom panstve Sandringham. Andrew, ktorý má 66 rokov, sa po nútenom vysťahovaní z Royal Lodge vo Windsore presťahoval na neďalekú farmu Marsh Farm. Napriek blízkosti však podľa médií neexistovali žiadne plány na ich osobné stretnutie.
Andrew dočasne býval vo Wood Farm aj vo februári, keď ho zadržali úrady v súvislosti s vyšetrovaním údajného zdieľania dôverných informácií s finančníkom Jeffreym Epsteinom.
Len pred niekoľkými dňami polícia Thames Valley oznámila, že preveruje aj obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Vo vyhlásení z 22. mája polícia uviedla, že pokračuje vyšetrovanie tvrdení, podľa ktorých bola jedna žena v roku 2010 privezená na adresu vo Windsore „na sexuálne účely“.
Polícia zároveň veľmi úzko spolupracuje s americkým ministerstvom spravodlivosti aj britskou prokuratúrou. Vyšetrovanie sa podľa úradov týka viacerých aspektov údajného nevhodného správania po zverejnení dokumentov v kontexte kontroverzných Epsteinových spisov.
Americký právnik Brad Edwards pre BBC uviedol, že minimálne jedna žena bola Jeffreyom Epsteinom poslaná k princovi Andrewovi a po spoločnej noci absolvovala aj prehliadku Buckinghamského paláca.
Edwards zastupoval aj zosnulú Virginiu Giuffre, ktorá tvrdila, že mala s Andrewom sexuálny styk viackrát už od svojich 17 rokov. Virginia Giuffre spáchala samovraždu v apríli 2025. Andrew všetky jej obvinenia opakovane odmietol.
V októbri 2025 kráľ Karol III svojmu bratovi odobral kráľovské tituly po tom, čo sa jeho väzby na Epsteina opäť dostali do centra pozornosti.
Vzťah princa Andrewa s Epsteinom, ktorý zomrel v roku 2019 vo väzení už v minulosti výrazne poškodil jeho postavenie v kráľovskej rodine a viedli k jeho stiahnutiu z verejného života.