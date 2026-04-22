Známy reťazec SŤAHUJE po kauze s výživou viaceré ŠARŽE! Skontrolujte si, či ich nemáte doma

BRATISLAVA - Obchodný reťazec TESCO sťahuje viaceré šarže dojčenských výživ značky HiPP po tom, čo bolo niekoľko balení otrávených na Slovensku, v Česku a Rakúsku. Ide o dva druhy výrobkov od výrobcu HIPP Czech, zákazníci ich môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni.
Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. sa z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľov rozhodla stiahnuť viaceré šarže dojčenských výživ od značky HiPP. Informuje o tom na svojom webe. Deje sa tak po tom, čo vyšlo najavo, že niekoľko balení malo byť otrávených na Slovensku, v Česku a Rakúsku.
Tesco približuje, že sťahuje dva druhy výrobkov od výrobcu HIPP Czech s.r.o. Prvým je "HIPP od 8. mesiaca Ryža s mrkvou a morčacím mäsom 220 g balenie", s EANom 4062300316133.
|Dátum minimálnej trvanlivosti
|Šarža
|30. 11. 2026
|LB 52909
|30. 9. 2027
|LB 49813
Druhým výrobkom, ktorý reťazec sťahuje, že "HIPP od 8. mesiaca Zelenina a ryža s teľacím mäsom 220 g balenie", s EANom 9062300103042.
|Dátum minimálnej trvanlivosti
|Šarža
|30. 6. 2027
|LB 49686
"Ak ste si tieto výrobky zakúpili v našej obchodnej sieti, v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ich vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom, kde Vám bude vrátená hodnota výrobku," deklaruje reťazec. Zdôrazňuje, že pre ostatné výrobky dodávané spoločnosťou HIPP a predávané spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s. nie je dôvod pre sťahovanie výrobkov od zákazníkov.Zákazníkom sa ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.
Hlavná hygienička nariadila kontroly
Hlavná hygienička Tatiana Červeňová nariadila regionálnym úradom verejného zdravotníctva skontrolovať prevádzky, kde by sa mohli nachádzať niektoré druhy stravy pre deti značky HiPP. Ide napríklad o obchodné reťazce, drogérie, sklady, predajne či stravovacie zariadenia v nemocniciach, jasliach a materských školách. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.
„Počas kontrol sa odborní pracovníci úradov verejného zdravotníctva v SR zamerajú na výrobky HiPP od 8. mesiaca Ryža s mrkvou a morčacím mäsom, 220 gramov, a HiPP od 8. mesiaca, Zelenina a ryža s teľacím mäsom, 220 gramov, a tiež na HiPP Mrkva a zemiaky, 190 gramov (HiPP Mrkva a zemiaky 190 gramov na základe verejne dostupných informácií od rakúskej polície),“ uviedla Račková. Ako doplnila, okrem týchto potravín sa kontroly zamerajú aj na všetky ostatné detské potraviny tejto značky.
Ak úrady nájdu produkty označené bielou nálepkou s červeným krúžkom či s poškodeným obalom, zaistia ich a odovzdajú polícii. „Upozorňujeme spotrebiteľov, aby venovali zvýšenú pozornosť informáciám o predmetných výrobkoch a boli obozretní pri nakupovaní v kamenných predajniach aj cez internet, na Slovensku aj v zahraničí,“ vyzvala hovorkyňa. V prípade, že spotrebiteľ zistí, že jeho výrobok má poškodený obal alebo chýba pri otvorení „zvuk cvaknutia“, prípadne že má neobvyklý alebo skazený zápach, výrobok ÚVZ odporúča nekonzumovať. Na rovnaký postup vyzýva aj pri výrobku s bielou nálepkou s červeným krúžkom.