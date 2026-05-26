Veľký podvod a sprenevera! Muž mal spôsobiť škodu presahujúcu 130-tisíc eur

BRATISLAVA - Polícia obvinila 40-ročného muža z Bratislavy z podvodu a sprenevery, ktorých sa mal dopustiť v období rokov 2023 až 2025. Obvinený mal dlhodobo, podvodným spôsobom vylákať od poškodených finančné prostriedky pod zámienkou investovania, športového stávkového poradenstva, sprostredkovania pôžičiek či kúpy motorového vozidla. Týmto konaním bola spôsobená škoda presahujúca 130.000 eur. Informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Poškodeným mal poskytovať nepravdivé informácie o garantovaných výhrach, výhodných investíciách a návratnosti vložených finančných prostriedkov, pričom v niektorých prípadoch mal svoju dôveryhodnosť podporovať aj predkladaním rôznych dokumentov či uzatváraním zmlúv,“ priblížil Pecek.
V ďalšom prípade si mal prisvojiť finančné prostriedky, ktoré mu boli zverené na kúpu motorového vozidla, pričom kúpu vozidla nesprostredkoval a peniaze poškodenému nevrátil. Obvinenému hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na desať rokov.