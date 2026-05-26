Životom skúšaný známy herec Roman Luknár: Skončil na vozíku!

BRATISLAVA - Herec Roman Luknár v relácii Inkognito otvoril témy, o ktorých doteraz veľa nehovoril. Prehovoril o období, keď skončil na vozíku, priznal zmenu životného štýlu aj veľké zahraničné filmové plány.
Známy herec Roman Luknár patrí medzi umelcov, ktorí si svoje súkromie dlhodobo strážia. O to väčšie prekvapenie vyvolali jeho otvorené slová v jednom z podcastov, kde prehovoril o vážnych zdravotných problémoch. Priznal, že ho už roky trápi skleróza multiplex – nevyliečiteľné ochorenie nervového systému. „Prišiel rok 2020, padol som na zem a nevedel som chodiť,“ povedal bez okolkov herec. Ešte väčší šok podľa jeho slov prišiel v nemocnici, kde mu lekári oznámili diagnózu. „Primár mi povedal: Máš roztrúsenú sklerózu. To máš už takých dvadsať rokov, ale ty si o tom nevedel. Tak ti to teraz oznamujem a to už bude len horšie a horšie,“ citoval Luknár slová lekára.
Herec, ktorého si diváci pamätajú z filmov ako Záhrada či Lidice, ale aj zo seriálu Panelák, patril kedysi medzi výrazné tváre slovenského aj zahraničného filmového sveta. Dlhé roky pôsobil najmä v Španielsku, kde sa mu profesionálne darilo. Kvôli zdravotným problémom však musel na čas obmedziť svoje pôsobenie pred kamerou. Neskôr sa k herectvu opäť vrátil a objavil sa aj v relácii Inkognito, kde prehovoril aj o náročnom období. „Na vozíku som bol, ale postavil som sa,“ povedal otvorene herec. Priznal tiež, že mal vážne problémy s pohybom a istý čas dokonca hral len posediačky.
Luknár zároveň prekvapil aj svojím životným štýlom. „Som vegán, alkohol nepijem už nejaký siedmy rok a fajčím,“ uviedol s nadhľadom. Popri zdravotných témach však nezabúda ani na prácu. Prezradil, že pripravuje viacero zahraničných projektov. „Pripravujem jeden film v Prahe o prezidentovi Háchovi a potom ešte jeden krásny film vo Francúzsku,“ dodal. V relácii sa dotkol aj svojho jazykového zázemia. Keď sa ho moderátor Vlado Voštinár spýtal, ako komunikuje so zahraničnými štábmi, reagoval s humorom. „Ja hovorím iba španielsky, na mňa zbytočne budú anglicky hovoriť,“ zavtipkoval herec. Jeho vystúpenie, ktoré spojilo silný osobný príbeh, otvorenosť aj humor, si pozrite vo videu, celú reláciu Inkgonito sledujte v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
