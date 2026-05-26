Hororová smrť štvorčlennej rodiny: Zjedli melón na večeru a všetci zomreli, v tele im našli jed na potkany!

MUMBAJ – Celá štvorčlenná rodina v indickom Mumbaji zomrela po tom, čo si doma na večeru naservírovali obyčajný červený melón. Otec, matka a ich dve dospievajúce dcéry začali po jedle nekontrolovateľne zvracať a kolabovať. Napriek okamžitému prevozu do nemocnice všetci postupne zomreli v krutých bolestiach. Súdna pitva odhalila šokujúcu pravdu – v ich orgánoch našli prudký jed na potkany. Polícia je na nohách a vyšetruje brutálnu vraždu.
Ako s odvolaním sa na agentúru Jam Press informoval portál Need To Know, obeťami tejto strašnej tragédie v indickom Mumbaji sa stali Abdullah Dokadia, jeho manželka Nasreen a ich dve dcéry Ayesha a Zainab. Celá nočná mora sa začala len pár hodín po tom, čo rodina doma hostila svojich príbuzných na spoločnej večeri. Krátko po odchode návštevy si rozrezali melón. O chvíľu neskôr už celá rodina v agónii bojovala o život. Do miestnej nemocnice ich priviezli s úporným zvracaním, hnačkami, závratmi a neznesiteľnými bolesťami brucha.
Najmladšia z dcér začala mať vážne problémy s dýchaním, prestala reagovať na oživovanie a zomrela ako prvá. Zvyšných troch členov rodiny urýchlene previezli na špecializovanú kliniku, no lekári im už nedokázali pomôcť – jed v ich telách dokonal dielo skazy.
Forenzné testy neskôr priniesli desivé rozuzlenie. V pečeni, obličkách, slezine a žalúdkoch obetí našli fosfid zinku – vysoko toxickú zlúčeninu, ktorá sa celosvetovo používa ako jed na potkany. Táto látka po prehltnutí reaguje so žalúdočnou kyselinou a uvoľňuje smrtiaci plyn fosfán. Plyn okamžite útočí na bunky a vypína životne dôležité orgány ako srdce, pečeň a pľúca. Neexistuje naň žiadny protijed.
Podozrenie na vraždu
Laboratórne testy zvyškov jedla z bytu potvrdili, že jedom bol kontaminovaný výlučne a jedine červený melón. Nikde inde v byte sa stopy fosfidu zinku nenašli. Po týždňoch vyšetrovania preto mumbajská kriminálka stále viac pracuje s verziou, že išlo o úmyselný, chladnokrvný zločin.
„Polícia sa domnieva, že toxická zlúčenina mohla byť zámerne zmiešaná so soľou a následne nasucho votretá do dužiny melóna ešte pred konzumáciou,“ uvádzajú miestne médiá. Vyšetrovatelia preto zhabali všetky vzorky soli a korenia z kuchyne a poslali ich na expertízu.
Kriminalisti nateraz preverujú dve hlavné verzie: úkladnú vraždu zo strany niekoho z príbuzných, ktorí boli na večeri, alebo rozšírenú samovraždu. Vzhľadom na to, že v obytnom bloku mali vážne problémy s hlodavcami, úplne nevylúčili ani nešťastnú náhodu, no tá je podľa indických detektívov menej pravdepodobná. Polícia pod vedením zástupcu komisára Praveena Mundeho už v prípade vypočula viac ako 100 svedkov. Prípad zostáva naďalej ostro sledovaný.