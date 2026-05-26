Hudobný svet plače: Zomrel známy hudobník!

WASHINGTON - Vo veku 95 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Novinárov o tom dnes informovali tlačové agentúry s odvolaním sa na jeho hovorca a oficiálne stránky. Agentúra AFP Rollinse označila za poslednú veľkú osobnosť zlatého veku jazzu a doplnila, že jeho dielo bolo búrlivé aj meditatívne.
"S hlbokým smútkom a nesmiernou láskou oznamujeme úmrtie Sonnyho Rollinsa," píše sa v príspevku na oficiálnom účte umelca na sieti X. Hudobník podľa príspevku zomrel v pondelok popoludní miestneho času (v noci na dnes SELČ) vo svojom dome vo Woodstocku v štáte New York. Agentúre AP úmrtie saxofonistu potvrdila Rollinsova hovorkyňa Terri Hinteová.
Presný dôvod Rollinsovej smrti neuviedla, podľa nej však v posledných rokoch musel pre zdravotné ťažkosti tráviť väčšinu času doma. Rollins, ktorý sa narodil v New Yorku v roku 1930, spoluvytváral podobu moderného jazzu. Pri jeho základoch stál spolu s Charliem Parkerom, Milesom Davisom či Johnom Coltranom.
Vytvoril si svoj štýl kombinujúci tradičný jazz s bebopom a rhythm & blues. V 50. rokoch nakrútil zásadné albumy Saxophone Colossus alebo Freedom Suite. Rollins nahral za svoj život zhruba šesťdesiat platní, na nespočetne ďalších spolupracoval. Veľa jeho skladieb, ako napríklad St. Thomas, Oleo, Doxy alebo Airegin, sa stalo jazzovými štandardmi. Hudobník je držiteľom radu ocenení, v roku 1973 bol uvedený do Jazzovej siene slávy amerického jazzového časopisu Down Beat.
Na rozdiel od mnohých umelcov obdobie povojnového jazzu, ktorí predčasne zomreli, mal Sonny Rollins dlhú a plodnú kariéru. Pracoval aj po osemdesiatke napriek dychovým ťažkostiam, ktoré obmedzovali jeho výkony, píše AFP. Rollins sa nikdy neuzatváral ostatným žánrom, hosťoval napríklad na albume Tattoo You skupiny Rolling Stones. V októbri 2012 koncertoval jazzový umelec v pražskej Lucerne. Do Česka sa vtedy vrátil na deň presne po 30 rokoch.