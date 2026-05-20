Magyar prehovoril o úteku Ziobra a Romanowského: Neexistuje stopa, že opustili Európu priamo z Maďarska

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Péter Magyar v utorok v Krakove na úvod dvojdňovej oficiálnej návštevy Poľska povedal, že jeho vláda sa až z médií dozvedela, že bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro je už v Spojených štátoch a že jeho bývalému zástupcovi Marcinu Romanowskému bolo umožnené opustiť Maďarsko. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Pozrel som sa na dostupné informácie a neexistuje žiadna stopa, že by odišli priamo z Maďarska alebo (priamo z Maďarska) opustili Európu, takže podľa nášho názoru Ziobro a jeho manželka opustili Európu z inej krajiny v rámci schengenského priestoru,“ uviedol predseda maďarskej vlády na tlačovej konferencii v Krakove. Magyar pripomenul, že takýto scenár vopred predpovedal a že podľa jeho vedomostí bývalí poľskí politici, ktorým Orbánova vláda udelila azyl, opustili Maďarsko ešte pred jeho inauguráciou do funkcie premiéra.
Víza mu mali vydať Američania
„Nevieme, z ktorej krajiny cestovali do Spojených štátov amerických,“ podčiarkol Magyar a dodal, že s poľskou vládou sa podelí o informácie, ktoré pozná. Agentúra Reuters nedávno informovala, že námestník ministra zahraničných vecí USA osobne nariadil konzulárnej službe amerického ministerstva zahraničných vecí, aby prostredníctvom amerického veľvyslanectva v Budapešti vydala vízum Ziobrovi, ktorý je v jeho domovskej krajine podozrivý z korupcie, aby politik mohol utiecť z Maďarska do Spojených štátov.
Poľské médiá v uplynulých dňoch informovali, že Ziobra videli na letisku Newark v štáte New Jersey. Údajne však išlo len o prestupnú zastávku a bývalý minister pokračoval v ceste do Washingtonu.
Ziobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií z Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. Potom, ako Sejm koncom roka 2025 súhlasil s jeho zadržaním a väzbou, odišiel do Budapešti. V zahraničí sa podľa vlastných slov zdržiava pre obavy z nespravodlivého procesu v Poľsku. Maďarské úrady začiatkom tohto roka potvrdili, že získal medzinárodnú ochranu.