Brutálny únos, mučenie a vybielený účet: Polícia pátra po aute HRÔZY, v ktorom Andrej väznil ženu takmer týždeň

BANSKÁ BYSTRICA - Polícia v Banskej Bystrici pokračuje v pátraní po osobnom aute VW T‑Cross, ktoré súvisí s brutálnym zločinom z posledných dní. Podľa vyšetrovateľov mal 37‑ročný Andrej z Banskej Bystrice v kufri tohto vozidla niekoľko dní väzniť 44‑ročnú ženu. Krajská polícia o prípade informovala na sociálnej sieti a zverejnila aj fotografiu hľadaného auta.
Pre prebiehajúce procesné úkony prípadu, ktorý otriasol aj verejnosťou, potrebuje polícia dopátrať vozidlo, v ktorom obvinený svoju obeť niekoľko dní väznil, a v ktorom malo k skutku dôjsť. "Na fotografii sú na vozidle založené tabuľky s evidenčným číslom, ktoré boli odcudzené v Banskej Bystrici z iného motorového vozidla. Touto cestou žiadame občanov, ktorí vedia polícii poskytnúť informácie, ktoré by mohli napomôcť k vypátraniu vozidla, aby tieto oznámili na telefónnom čísle 158," vyzýva polícia verejnosť.
Detaily k mimoriadne brutálnemu prípadu priniesla pred pár dňami TV Joj. 37-ročný Banskobystričan sa po online komunikácii stretol so 44-ročnou ženou, ktorú následne fyzicky napadol, spútal reťazami a takmer týždeň držal v kufri osobného auta VW T-Cross. Počas väznenia ju bil, polieval studenou vodou a nátlakom od nej vylákal prístupové heslá k účtom, z ktorých vybral vyššiu sumu peňazí. Po takmer týždni, vo štvrtok (14.5.) predpoludním, ju páchateľ vyložil v lese s tým, že si "ide vymeniť auto". Ťažko zranená sa dostala až k Urpínu, kde ju našli okoloidúci a privolali pomoc. Žena utrpela ťažkú psychickú traumu a vážne zranenia vrátane zlomenín v oblasti tváre.
Andreja zadržali, skončil vo väzbe
Polícia sa od prvej chvíle prijatia tejto informácie pustila do pátrania po podozrivom mužovi. Nakoniec sa 37-ročného Andreja podarilo vypátrať v sobotu popoludní, zadržať ho mali v úzkej uličke medzi bytovkami. "Banskobystrickým kriminalistom sa podarilo 16. mája hľadaného muža v súčinnosti s ďalšími zložkami polície vypátrať a zadržať," informovala banskobystrická krajská polícia minulý víkend.
Zadržaného muža polícia v nedeľu (17. 5.) eskortovala na okresný súd v Banskej Bystrici. "Zo strany vyšetrovateľa bolo mužovi vznesené obvinenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, s prečinom ublíženia na zdraví, prečinom nebezpečného vyhrážania, ale aj prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku," informovala polícia s tým, že súd rozhodol o vzatí obvineného do väzby.