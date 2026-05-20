Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku

BRATISLAVA - Obed, lieky, darček na poslednú chvíľu či čistiace prostriedky, ktoré sa vám minuli v tom najhoršom možnom čase. Nové doručovanie platformy, vďaka ktorým vám domov či priamo do práce rýchlo a bez problémov doručia v podstate čokoľvek, sa tešia aj medzi Slovákmi čoraz väčšej obľube. Kľúčovú úlohu pritom v celom procese zohrávajú tí, ktorí sa o samotné doručenie starajú – kuriéri.
Väčšinou ide o študentov alebo ľudí, pre ktorých je doručovanie flexibilná „bokovka“ popri inej práci, vďaka ktorej si môžu privyrobiť. Tieto služby v minulom roku využilo 50 % Slovákov. Na stole je však príprava novej legislatívy, ktorá môže podmienky práce kuriérov zmeniť.
Slováci si kuriérov pochvaľujú
Práve flexibilita patrí medzi hlavné dôvody, prečo sa ľudia rozhodujú pre tento typ práce. Potvrdzujú to aj dáta, podľa ktorých drvivá väčšina partnerských kuriérov uprednostňuje doručovanie cez Wolt v pozícii nezávislých dodávateľov pred doručovaním v zamestnaneckom pomere.
To, že flexibilita hrá v tomto segmente dôležitú úlohu, naznačuje aj najnovší prieskum agentúry Ipsos. Podľa neho si až 87 % Slovákov myslí, že pracovníci na platformách ako Wolt by mali mať slobodu rozhodovať o svojom pracovnom čase a úsilí. Zároveň až 68 % Slovákov tvrdí, že regulácie by mali umožniť pracovníkom na platformách vybrať si preferovaný pracovný režim, pričom len 13 % zastáva názor, že všetci pracovníci na platformách by mali byť zamestnancami.
Ľudia si o kuriéroch často myslia nepravdy
Okolo kuriérov koluje na Slovensku viacero predstáv, ktoré s realitou nemajú veľa spoločné. Často sa hovorí, že jazdia od rána do večera, no pravda je, že pre väčšinu ide len o doplnkový príjem.
„Partnerskí kuriéri Woltu v priemere doručujú približne deväť hodín týždenne, čo naznačuje, že nejde o tradičný zamestnanecký model na plný úväzok. Viac ako polovica z nich sú študenti alebo ľudia, ktorí majú popri doručovaní inú prácu,“ upozornila Veronika Bush, manažérka verejnej politiky pre strednú a východnú Európu.
Rovnako neplatí ani to, že musia zobrať každú objednávku, naopak, sami si vyberajú, ktoré doručenia prijmú. Mnohí si tiež myslia, že ide o rizikovú prácu bez zabezpečenia, no kuriéri majú k dispozícii poistenie priamo od platformy. A napokon, ani predstava, že by túžili po klasickom zamestnaneckom pomere, nesedí. Podľa dostupných dát im viac vyhovuje sloboda a flexibilita, ktorú prináša fungovanie na živnosť.
Chystá sa nová legislatíva
Napriek prevažujúcej spokojnosti s aktuálnym stavom však už čoskoro nastane aj v tomto segmente zmena. Európska únia prišla so smernicou, ktorú musia jej členské štáty prebrať do národných legislatív do decembra 2026. Na Slovensku návrh zákona o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Wolt, ktorý pôsobí na Slovensku od roku 2019, poukazuje na to, že už dnes dobrovoľne poskytuje partnerským kuriérom rôzne formy ochrany a podpory, a to aj nad rámec zákonných povinností. Novú smernicu vníma ako príležitosť nastaviť jasné a férové pravidlá pre moderný trh práce.
Wolt zákon víta, flexibilita a jasné pravidlá majú byť prioritou
Práve flexibilita patrí medzi hlavné dôvody, prečo sa ľudia rozhodujú pre tento typ práce. „Prieskum Ipsos jasne ukazuje, že Slováci podporujú zachovanie flexibilných pracovných modelov namiesto vytvárania prísnejších pravidiel,“ dodáva Veronika Bush.
Podľa Woltu budú najbližšie mesiace rozhodujúce pre nastavenie budúcej podoby platformovej práce na Slovensku. „Platformová ekonomika má významný prínos pre lokálne podniky a zákazníkov. Wolt spolupracuje na Slovensku s viac ako 3 000 obchodmi a reštauráciami a pôsobí vo viac ako 70 mestách. Viac ako tri štvrtiny používateľov doručovacích aplikácií objavili prostredníctvom týchto služieb nové miestne podniky a väčšina Slovákov vníma platformy ako nástroj podpory lokálnej ekonomiky,“ uviedol generálny manažér Wolt Slovensko Jakub Kacera.
Otestujte sa
Okolo práce kuriérov Wolt koluje množstvo mýtov. Viete, aká je skutočnosť? Otestujte svoju pozornosť v krátkom kvíze.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Wolt.