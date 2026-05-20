Vyzerá ako Zem, no na tejto planéte prší sklo! Je to jeden z najdesivejších svetov vesmíru

WASHINGTON - Na prvý pohľad pôsobí ako nádherná modrá planéta podobná Zemi. V skutočnosti však ide o extrémne nepriateľský svet, kde z oblohy pravdepodobne padajú častice skla unášané vetrom s rýchlosťou tisícov kilometrov za hodinu.
Astronómovia už roky objavujú planéty, ktoré pripomínajú scény zo sci-fi filmov. Medzi najbizarnejšie patrí aj exoplanéta HD 189733 b, ktorú vedci označujú za jedno z najnehostinnejších miest v známom vesmíre.
Dôvod je jednoduchý. Podľa výskumov tam pravdepodobne prší sklo.
Modrá planéta ktorá klame vzhľadom
Na snímkach pôsobí HD 189733 b pokojne a takmer krásne. Jej sýtomodrá farba mnohým pripomína Zem. Lenže zatiaľ čo našu planétu pokrývajú oceány, v tomto prípade ide o smrtiacu atmosféru plnú rozpálených častíc.
Vedci z NASA pri pozorovaniach pomocou Hubbleovho vesmírneho teleskopu zistili, že v atmosfére planéty sa nachádzajú silikátové častice. Práve tie môžu vytvárať jav pripomínajúci sklenený dážď.
Nejde pritom o kvapky padajúce pokojne zhora nadol ako na Zemi. Podľa vedcov sklenené častice ženú extrémne silné vetry naprieč atmosférou takmer horizontálne.
Vietor rýchlejší než zvuk
Podmienky na planéte sú absolútne extrémne. Teploty tam dosahujú približne tisíc stupňov Celzia a vietor môže fúkať rýchlosťou okolo 7000 kilometrov za hodinu.
To znamená, že drobné častice podobné sklu sa atmosférou pohybujú obrovskou rýchlosťou. Vedci hovoria o prostredí, v ktorom by človek neprežil ani krátky okamih.
Planéta patrí medzi takzvané horúce Jupitery — obrovské plynné svety obiehajúce veľmi blízko svojej hviezdy. Kvôli tomu je jej atmosféra neustále vystavená extrémnemu žiareniu a teplu.
Od Zeme ju delia desiatky svetelných rokov
HD 189733 b sa nachádza približne 64 svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Líšky. Napriek obrovskej vzdialenosti patrí medzi najskúmanejšie exoplanéty vôbec.
Astronómov fascinuje najmä tým, že jej atmosféra poskytuje jedinečný pohľad na to, aké rozmanité a extrémne môžu byť planéty mimo našej slnečnej sústavy.
Objav zároveň ukazuje, že vesmír je oveľa podivnejší, než si ľudia ešte pred pár desaťročiami dokázali predstaviť.