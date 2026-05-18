Stíhaný exminister je nezvestný! Mafiánske praktiky a kšefty s dotáciami: Mal utiecť po voľbách v Maďarsku

VARŠAVA - Stíhaný poľský exminister Zbigniew Ziobro sa podľa zistení týždenníka Newsweek dostal z Maďarska do Srbska vo vládnom vozidle a odtiaľ následne odcestoval do Spojených štátov. Cieľom bolo dostať Ziobra mimo schengenského priestoru, aby nebol zaznamenaný v hraničných systémoch Európskej únie. Informuje o tom varšavský spravodajca.
Útek bývalého ministra spravodlivosti do Spojených štátov pripravovala úzka skupina ľudí z vedenia opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa zdrojov týždenníka jej predseda Jaroslaw Kaczyňski na neverejnom zasadnutí poslaneckého klubu PiS vyzval poslancov, aby Ziobra naďalej podporovali. Časť politikov PiS však pripúšťa, že kauza môže strane poškodiť pred voľbami.
Týždenník s odvolaním sa na stranícke zdroje tvrdí, že Ziobro po zmene vlády v Maďarsku hľadal spôsob, ako opustiť Európu. Organizáciu presunu mal koordinovať okruh jeho najbližších spolupracovníkov vrátane manželky Patrycie Koteckej-Ziobrovej.
Trumpovi spojenci v akcii
Newsweek zároveň tvrdí, že europoslanec Adam Bielan využil kontakty v prostredí spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ziobrovi pomohol pri vybavovaní pobytu v USA. Podľa zdrojov však tento plán nemal podporu časti amerických predstaviteľov vrátane ministra zahraničných vecí Marca Rubia.
Poľské médiá v uplynulých dňoch informovali, že Ziobro bol videný na letisku Newark v štáte New Jersey. Údajne však išlo len o prestupnú zastávku a bývalý minister pokračoval do Washingtonu. V prostredí PiS sa podľa magazínu hovorí o možnosti pôsobenia politika v konzervatívnych think-tankoch alebo médiách.
Ziobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií z Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. Po tom, ako Sejm koncom roka 2025 súhlasil s jeho zadržaním a väzbou, odišiel do Budapešti. V zahraničí sa podľa vlastných slov zdržiava pre obavy z nespravodlivého procesu v Poľsku. Začiatkom roka 2026 maďarské úrady potvrdili, že získal medzinárodnú ochranu.