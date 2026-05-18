Berú peniaze od štátu aj plat! Analytici ukázali prstom na invalidných dôchodcov: Veď majú vyšší príjem, ako predtým, volajú po zmene

BRATISLAVA - Sú na invalidnom dôchodku, no popri tom chodia do práce a vedia si pekne zarobiť. Štatistiky ukázali, že mnohí poberatelia invalidného dôchodku na Slovensku majú vyšší príjem než pred priznaním invalidi. Ukázalo sa, že každý piaty plne invalidný dôchodca chodí do práce, okrem platu však dostáva aj peniaze od štátu. Analytici poukazujú na to, že na rozdiel od Slovenska je vo väčšine krajín EÚ súbeh invalidného dôchodku s príjmom z práce obmedzený. Podobné zmeny navrhujú aj u nás - odporúčajú postupné krátenie invalidného dôchodku pri vysokých príjmoch.
Ako upozornil Útvar hodnoty za peniaze, invalidný dôchodok je podľa zákona určený len na kompenzáciu dlhodobej straty príjmu spôsobenej zdravotným stavom. Na pokrytie zvýšených výdavkov potom slúžia samostatné peňažné príspevky pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Doplnili, že zo zhruba 250-tisíc poberateľov invalidného dôchodku má približne 100-tisíc z nich zároveň aj pracovný príjem. "Pri čiastočne invalidných dôchodcoch je pracovný príjem do veľkej miery prirodzený a aj žiaduci. Do práce chodí každý druhý z nich. Pri plne invalidných dôchodcoch by sa dalo očakávať, že pracovná aktivita bude skôr výnimkou, keďže ide o ľudí s výrazným poklesom schopnosti pracovať. Hoci to pre veľkú časť poberateľov aj platí, do práce chodí každý piaty z nich," tvrdia.
Štatistiky hovoria, že nad úrovňou priemernej mzdy, čiže nad 1 620 eur mesačne, zarába cez 4 000 ľudí na plne invalidnom dôchodku a takmer 20 000 ľudí na čiastočne invalidnom dôchodku. Pre štát znamenajú ich invalidné dôchodky ročné výdavky 140 mil. eur. "Motivácia pracovať je dôležitá pre samotných ľudí aj pre ekonomiku. Na rozdiel od Slovenska je však vo väčšine krajín EÚ súbeh invalidného dôchodku s príjmom z práce obmedzený. Napríklad v Poľsku sa invalidný dôchodok znižuje, ak jeho poberateľ zarába viac než 70 % priemernej mzdy v hospodárstve a pri prekročení 130 % sa úplne pozastavuje," uviedli.
Ešte zaujímavejšie podľa analytikov je, že mnohí poberatelia invalidného dôchodku majú vyšší príjem než pred priznaním invalidity. Naznačuje to nesúlad medzi predpokladaným a skutočným poklesom príjmu. "Môže to súvisieť s tým, že invalidný dôchodok sa stanovuje tabuľkovo podľa diagnózy, nie podľa charakteru práce či zmeny príjmu. Napríklad pri ochrnutí dolných končatín drevorubač môže prísť o prácu, ale príjem IT špecialistu pracujúceho z domu sa znížiť nemusí. Ľudia s rovnakou diagnózou tak môžu mať veľmi rozdielne možnosti pokračovania v profesii," upozornili. Aby bol systém spravodlivejší a výdavky lepšie cielené, odporúčajú zvážiť zmenu posudzovania invalidity a zaviesť postupné krátenie invalidného dôchodku pri vysokých príjmoch.