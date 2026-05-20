MILIARDY pre Ukrajinu schválené: Európska komisia podpísala dohodu! Prvé peniaze pošle v júni

BRUSEL - Európska komisia podpísala v stredu s Ukrajinou memorandum o porozumení k programu makrofinančnej pomoci, ktoré otvára cestu k vyplateniu prvej časti pomoci vo výške 3,2 miliardy eur „približne v polovici júna.“ V Bruseli to v stredu oznámil európsky komisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis, informovala agentúra Reuters.
Táto makrofinančná pomoc je súčasťou širšieho balíka v objeme 90 miliárd eur, ktorého cieľom je zabezpečiť financovanie Ukrajiny počas rokov 2026 a 2027. „Dokončili sme rokovania s Ukrajinou o memorande o porozumení, ktoré tvorí základ nášho programu makrofinančnej pomoci v rámci úveru na podporu Ukrajiny,“ uviedol Dombrovskis. Spresnil, že memorandum po podpísaní Ukrajinou musí ratifikovať ukrajinský parlament a až potom sa pristúpi k vyplácaniu prostriedkov.
Podľa Dombrovskisa by celá dohoda o úvere v objeme 90 miliárd eur mohla byť podpísaná v priebehu niekoľkých dní. Z tejto sumy má byť 45 miliárd eur vyplatených v tomto roku a ďalších 45 miliárd v roku 2027. Z prostriedkov určených na tento rok je 28,3 miliardy eur vyčlenených na vojenské výdavky a 16,7 miliardy eur na všeobecnú rozpočtovú podporu. Tá je rozdelená medzi makrofinančnú pomoc a tzv. Ukrajinský nástroj určený na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu krajiny.
Dombrovskis uviedol, že makrofinančná pomoc je podmienená reformami na Ukrajine so silným dôrazom na fiškálnu oblasť, zlepšenie výberu daní, efektívnosti verejných výdavkov a riadenia verejných financií. „Úzko sme koordinovali postup s Medzinárodným menovým fondom, aby boli podmienky zosúladené a v prípade potreby aj doplnkové k programu MMF,“ dodal Dombrovskis.