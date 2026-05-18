Prekvapenie v Maďarsku: Magyar je dvakrát populárnejší než Orbán

BUDAPEŠŤ - Mesiac po parlamentných voľbách v Maďarsku je novozvolený premiér Péter Magyar s 58-percentnou popularitou dvakrát populárnejší než bývalý predseda vlády Viktor Orbán, ktorého pozitívne vníma 29 percent Maďarov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Republikon, ktoré v pondelok zverejnil server hang.hu.
Magyara vníma negatívne 25 percent Maďarov, pričom Orbána označilo za nepopulárneho až 60 percent opýtaných. Napriek tomu, že pre mnohých bol Magyar v podstate iba prostriedkom na porážku Orbána a mnohí ho volili z taktických dôvodov, sa teraz zdá, že jeho úspech posilnil jeho pozitívne spoločenské vnímanie. Na druhej strane Orbán nielenže stratil premiérske kreslo, ale aj auru neporaziteľnosti, ktorá ho doteraz obklopovala a vlastne prispela k historickej porážke Fideszu, píše sa v analýze výsledkov prieskumu.