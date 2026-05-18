Výrok o mydlení barana len tak nevyhnil: Po prehratom súde s Blahom sa Matovič postavil pred kamery a ...

Matovič usporiadal tlačový brífing o výroku s
Matovič usporiadal tlačový brífing o výroku s "mydlením barana".
BRATISLAVA - Prešlo už takmer neuveriteľných šesť rokov od "legendárnej" hodiny otázok v parlamente počas vlády Igora Matoviča, kedy v pléne zazneli pomerne ostré slová zo strany vtedajšieho premiéra. Ten podľa všetkého len citoval z anonymnej kritiky na poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD), no obsah bol už poriadne pikantný a doteraz neobjasnený. Blaha mal podľa slov z tohto textu "mydliť barana" za bližšie nešpecifikovaných okolností.

Slovná výmena sa neskončila len v parlamente a dostala sa až pred súd, ktorý expremiér prehral. Celé to však vidí inak a v pondelok 18. mája predstúpil pred kamery.

Matovič sa Blahovi za výrok o mydlení barana nemieni ospravedlniť mimo pléna, namiesto toho avizuje žaloby

Matovič sa napriek tomu na celý výrok o mydlení barana pozerá svojsky a v poslednej politickej diskusii na TA3 sa vyjadril, že súd vraj nerozhodoval o samotnom fakte či "Blaha mydlil barana" a nič o exekúcii vraj nevie. Túto debatu otvorili Blahovi advokáti.

VIDEO Hodina otázok sa poriadne zvrhla: Premiér si podal Blahu, vulgarizmy v parlamente!

Blaha neskôr Matoviča za výrok zažaloval a zlom prišiel v januári 2022, takmer dva roky po tom, ako Matovič o mydlení barana v pléne hovoril. Sudca Okresného súdu v Trnave vtedy zamietol návrh Matoviča na zrušenie rozsudku a podľa ďalšieho rozsudku sa má Matovič Blahovi ospravedlniť. Toto bolo známe už pred rokmi, no Matovič sa rozhýbal až teraz. "Súd ma zaviazal ospravedlniť sa, no ako poslanec môžem robiť iba to, čo mi umožňuje rokovací poriadok a zákon," povedal vo víkendovej relácii Matovič s tým, že v pléne vystúpiť nemôže a nemá sa teda podľa vyneseného rozsudku ako ospravedlniť, aby naplnil tieto náležitosti. Zvolil preto tlačovku.

Igor Matovič  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Matovič v úvode tlačovej konferencie rovno nazval Blahu "najväčším h*vnometom Smeru". "Žiadna exekúcia u mňa neprebieha. To je prvá vec. Druhá vec je, že, áno, mám sa ospravedlniť Ľubošovi Blahovi v pléne počas rokovania NR SR, lebo tak to Ľuboš Blaha žiadal. Zároveň je pravda, že žiadny súd nikdy neprebiehal o tom, ktorý by skúmal, či Blaha mydlil alebo nemydlil barana," začal pomerne bizarnú tlačovú konferenciu šéf Hnutia Slovensko Matovič.

Zopakoval svoje stanovisko z nedeľnej relácie o tom, že v pléne v roku 2023 požiadal samotného Blahu (vtedy ešte podpredsedu NR SR, pozn. red.), aby v Národnej rade umožnili Matovičovi ospravedlniť sa Blahovi. Z tohto momentu odpremietal aj video. "Poslanci NR SR sa musia riadiť zákonom, ktorý sa nazýva rokovací poriadok. Poslanec sa môže vyjadrovať 3 spôsobmi. Môže sa prihlasiť k zákonu, ktorý sa témy týka. Zákon o mydlení barana nebol v pléne. Alebo môžem vystúpiť vo faktickej poznámke a reagovať na predrečníka. To by musel Blaha vystúpiť o tejto téme. Ešte by som mohol vystúpiť s procedurálnym návrhom, kde nemám šancu," vysvetlil Matovič svoju "neriešiteľnú" situáciu.

"Stojím ako občan voči súdu a nejaký milovník baranov sa mi vyhráža exekúciami, aby som porušil rokovací poriadok v Národnej rade," dodal Matovič s tým, že podá na Ústavný súd ústavnú sťažnosť, aby táto inštitúcia mohla prípadne rozhodnúť aj o možnom zrušení rozsudku. Následne Matovič začal na brífingu komentovať prepripravený graf stúpajúcich úmrtí na covid, aby vyjadril svoj pohľad na problematiku z raných rokov covidu.

Igor Matovič  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zároveň dodal, že na Blahu podáva trestné oznámenie a občianskoprávnu žalobu o 100-tisíc eur. Matovič zároveň rozdelil žaloby na dnešné a aj včerajšie Blahovo video na sociálnej sieti. "Pozdravujem na Súmračnú, takto môžete prispieť na tú žúrku v ovčinci," svojsky komentoval Matovič a avizoval ďalšie žaloby a trestné oznámenia na každé ďalšie video, ktoré Blaha uverejní. Viackrát zopakoval, že Hnutiu Slovensko podľa prieskumov rastú preferencie.

Ľuboš Blaha však medzitým tvrdí, že ho chce žalovať samotný Matovič. Politikovi odkazuje, že sa stretnú na súde. Zvolil opäť štipľavý slovník. "Tak na tento súd sa teším, ako na žiaden iný - toto si fakt užijem. Kiežby to bolo hneď zajtra. Konečne si na súde vypočuješ, koľkých ľudí máš na svedomí, ty mafiánsky paznecht," napísal Blaha.

"Takýto podliak ma uraziť nemôže. Ale keď niekto povie, že som celoplošným testovaním zabil 20-tisíc ľudí, tak to si vyprosím. Ak takéto bludy rozpráva, tak bude platiť a Blaha platiť bude," reagoval na pondelňajšie Blahovo video Matovič.

Vo videu nižšie si môžete pripomenúť, čo sa vlastne v parlamente pred šiestimi rokmi odohralo na hodine otázok. Matovič v pléne čítal údajnú anonymnú kritiku poslanca Ľuboša Blahu, pričom tento autor textu sa mal vyjadriť v duchu údajne nelichotivého správania sa Blahu.

Matovič v tom čase takto ostro protireagoval na Blahu, ktorý si zobral na paškál jeho manželku Paulínu. Išlo zhruba o obdobie, kedy sa vo veľkom riešila aj kauza Arca Capital. "Ja od vás ten dôkaz nebudem očakávať, lebo myslím si, že je pod úroveň, aby som vás z toho obviňoval a šíril jednoducho, čo mi niekto predloží niečo bez dôkazov. Viete, ja som asi dva alebo tri roky dozadu dostal siahodlhý mail od človeka, ktorý bol vašim spolužiakom. Ten popisoval situáciu, ako ste boli na nejakej skúške a potom ste celí šťastní išli niečo popiť," popisuje Matovič mail, ktorý mu prišiel.

