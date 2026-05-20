SuperStar je po 5 rokoch späť: TOTO je nová porota a... Známy je aj moderátor!

BRATISLAVA - Televízia Markíza už túto jeseň zaradí do vysielania znova aj spevácku šou SuperStar. Aktuálne oznámili obsadenie porotcovských kresiel aj moderátorského postu.
Televízia Markíza aktuálne oznámila, že sa jedna z najúspešnejších hudobno-zábavných relácií v histórii česko-slovenskej televíznej tvorby po 5 rokoch vracia na obrazovky. Televízie Markíza a Nova pripravujú novú sériu SuperStar, ktorá bude mať premiéru už túto jeseň. Miesta porotcov obsadia známe mená zo sveta hudby – speváčka Ewa Farna, hudobník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudobník Calin. Moderátorom šou bude Leoš Mareš.
„Pre mňa je SuperStar projekt, s ktorým som bytostne spätý. Vnímam ju ako matku talentových šou a ja mám tú česť byť jej súčasťou,“ reagoval Leoš Mareš na návrat SuperStar. Pavol Habera, ktorý je s projektom spojený už od jeho začiatkov, vidí pokračovanie formátu optimisticky. „Televízna obrazovka je silné médium a pokiaľ sa tam človek ukáže – a to nemusí ani vyhrať, stačí, že zaujme – je to veľmi dobrá východisková pozícia pre jeho ďalšiu kariéru,“ hovorí.
Na dlhodobý význam súťaže upozorňuje aj Jakub Prachař: „SuperStar pre mňa predstavuje prvý veľký televízny formát svojho druhu. Dodnes si pamätám ľudí z prvej série.“ Význam tejto príležitosti zdôrazňuje aj Calin, pre ktorého pôjde o debut v porotcovskej úlohe: „Keď budem raz starý, chcem si zostaviť zoznam vecí, ktoré som v živote zažil. A myslím si, že byť porotcom v SuperStar bude jedna z tých vecí, o ktorých budem rád rozprávať svojim vnúčatám.“
Na návrat do poroty sa teší aj Ewa Farna. „Verím, že medzi nami porotcami bude fungovať dobrá chémia, pretože v tomto prípade nezáleží na jednotlivcoch, ale na tom, ako fungujeme spoločne. A teším sa na celú šou, tentoraz po 13 rokoch opäť z perspektívy porotkyne Superstar,“ hovorí. Kreatívny producent a režisér Pepe Majeský zdôrazňuje, že nová séria sa bude sústrediť predovšetkým na autenticitu a talent súťažiacich.
„Som veľmi rád, že sa na obrazovky vracia matka všetkých talentových súťaží. Teším sa na novú porotu, ale predovšetkým na množstvo výnimočných talentov, ktoré sa do tohto ročníka prihlásili. SuperStar nie je len spevácka súťaž. Je to cesta ľudí, ktorí majú odvahu postaviť sa na pódium a ukázať, kým sú. V novej sérii chceme ešte viac ukázať ich spevácke nadanie, talent, ale aj príbehy, motiváciu a emócie, ktoré ich sprevádzajú,“ vyjadril sa.
Zároveň vysvetľuje, že zloženie poroty bolo zvolené tak, aby odrážalo rozmanitosť súčasnej hudobnej scény: „Kombinácia skúseností Pavla Haberu, prirodzenej autenticity Ewy Farnej, nadhľadu Jakuba Prachařa a generačne blízkeho hudobného pohľadu Calina vytvára výrazný a vekovo pestrý mix.“
