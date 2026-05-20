Neuveriteľný objav počas školského výletu: 6-ročný chlapec našiel starý, vzácny meč! Archeológovia žasnú

OSLO - To, čo spočiatku vyzeralo ako obyčajný kus hrdzavého železa, sa ukázalo ako mimoriadny archeologický objav. Malý školák v Nórsku počas výletu narazil na starobylý meč z obdobia ešte pred nástupom Vikingov.
Nečakaný objav premenil obyčajnú školskú exkurziu na udalosť, o ktorej dnes hovoria archeológovia aj médiá. Šesťročný žiak našiel v nórskej prírode staroveký meč, ktorý podľa odborníkov pochádza z obdobia spred približne 1300 rokov.
Malý Henrik Refsnes Mørtvedt si počas výletu všimol zvláštny predmet trčiaci zo zeme na poli v oblasti Innlandet. Región je známy rozsiahlymi horskými oblasťami a divokou prírodou.
To, čo spočiatku pôsobilo ako starý kus kovu, sa nakoniec ukázalo ako mimoriadne vzácny historický artefakt.
Učitelia zachovali chladnú hlavu
Chlapec sa predmet nepokúsil vytiahnuť zo zeme sám. Učitelia spolu so žiakmi namiesto toho kontaktovali archeológov, aby nedošlo k poškodeniu nálezu.
Odborníci po preskúmaní potvrdili, že ide o jednobritý meč z merovejského obdobia v Škandinávii. Tento historický úsek spadá približne medzi roky 550 až 880 nášho letopočtu a predchádzal slávnej vikingskej ére.
Po opatrnom vyzdvihnutí putoval meč do Múzea kultúrnej histórie v Osle, kde ho budú odborníci ďalej skúmať a konzervovať. O náleze informoval portál Arkeonews.
Hrdza ukrýva dávne tajomstvá
Čepeľ je síce výrazne poškodená koróziou, no vedci veria, že aj tak môže priniesť cenné informácie o živote v ranostredovekom Nórsku.
Pomocou röntgenových snímok a metalurgických analýz chcú zistiť, ako bol meč vyrobený, z akého materiálu pochádzal a akým spôsobom sa používal.
Podľa odborníkov mohla zbraň patriť bojovníkovi, váženému farmárovi alebo človeku, ktorý žil v nepokojnom období formovania stredovekého Nórska.
Oblasť láka archeológov už roky
K objavu došlo v regióne Hadeland, ktorý archeológovia dlhodobo považujú za mimoriadne cennú lokalitu.
Nachádzajú sa tam úrodné oblasti, staré farmy, pohrebiská aj pozostatky z doby železnej.
Nie je to pritom prvý podobný prípad v severnej Európe. Vo Švédsko napríklad v roku 2018 objavila osemročná Saga Vanecek počas kúpania v jazere meč starý približne 1500 rokov.
O rok skôr zase lovci sobov našli v horách južného Nórska vikingský meč, ktorý ležal v odľahlej oblasti viac než tisíc rokov.