Streda20. máj 2026, meniny má Bernard, zajtra Zina

Neuveriteľný objav počas školského výletu: 6-ročný chlapec našiel starý, vzácny meč! Archeológovia žasnú

Meč ležal v zemi okolo 1300 rokov.
Meč ležal v zemi okolo 1300 rokov. (Zdroj: Kulturarv i Innlandet)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

OSLO - To, čo spočiatku vyzeralo ako obyčajný kus hrdzavého železa, sa ukázalo ako mimoriadny archeologický objav. Malý školák v Nórsku počas výletu narazil na starobylý meč z obdobia ešte pred nástupom Vikingov.

Nečakaný objav premenil obyčajnú školskú exkurziu na udalosť, o ktorej dnes hovoria archeológovia aj médiá. Šesťročný žiak našiel v nórskej prírode staroveký meč, ktorý podľa odborníkov pochádza z obdobia spred približne 1300 rokov.

Malý Henrik Refsnes Mørtvedt si počas výletu všimol zvláštny predmet trčiaci zo zeme na poli v oblasti Innlandet. Región je známy rozsiahlymi horskými oblasťami a divokou prírodou.

To, čo spočiatku pôsobilo ako starý kus kovu, sa nakoniec ukázalo ako mimoriadne vzácny historický artefakt.

 
 

Učitelia zachovali chladnú hlavu

Chlapec sa predmet nepokúsil vytiahnuť zo zeme sám. Učitelia spolu so žiakmi namiesto toho kontaktovali archeológov, aby nedošlo k poškodeniu nálezu.

Odborníci po preskúmaní potvrdili, že ide o jednobritý meč z merovejského obdobia v Škandinávii. Tento historický úsek spadá približne medzi roky 550 až 880 nášho letopočtu a predchádzal slávnej vikingskej ére.

Po opatrnom vyzdvihnutí putoval meč do Múzea kultúrnej histórie v Osle, kde ho budú odborníci ďalej skúmať a konzervovať. O náleze informoval portál Arkeonews.

Hrdza ukrýva dávne tajomstvá

Čepeľ je síce výrazne poškodená koróziou, no vedci veria, že aj tak môže priniesť cenné informácie o živote v ranostredovekom Nórsku.

Pomocou röntgenových snímok a metalurgických analýz chcú zistiť, ako bol meč vyrobený, z akého materiálu pochádzal a akým spôsobom sa používal.

Podľa odborníkov mohla zbraň patriť bojovníkovi, váženému farmárovi alebo človeku, ktorý žil v nepokojnom období formovania stredovekého Nórska.

Oblasť láka archeológov už roky

K objavu došlo v regióne Hadeland, ktorý archeológovia dlhodobo považujú za mimoriadne cennú lokalitu.

Nachádzajú sa tam úrodné oblasti, staré farmy, pohrebiská aj pozostatky z doby železnej.

Nie je to pritom prvý podobný prípad v severnej Európe. Vo Švédsko napríklad v roku 2018 objavila osemročná Saga Vanecek počas kúpania v jazere meč starý približne 1500 rokov.

O rok skôr zase lovci sobov našli v horách južného Nórska vikingský meč, ktorý ležal v odľahlej oblasti viac než tisíc rokov.

Viac o téme: MečArcheológoviaŠkolákObjavNórsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prelomový OBJAV českých vedcov:
Prelomový OBJAV českých vedcov: Môže to zmeniť boj s rakovinou!
Zaujímavosti
NEUVERITEĽNÝ objav: Nález v
NEUVERITEĽNÝ objav: Nález v jaskyni mení všetko, čo sme si o neandertálcoch mysleli!
Zaujímavosti
Unikátny objav na plánovanej
Unikátny objav na plánovanej zjazdovke v Jasnej: Ochranári žiadajú stopnúť bagre! TMR reaguje
Domáce
Luke Skywalker sa pozerá
Ako zo sci-fi: Vedci objavili 27 Star Wars planét! TOTO je na nich výnimočné
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

FUTBAL NL: Tréner KFC Komárno Norbert Czibor hodnotí zápas so Zvolenom
FUTBAL NL: Tréner KFC Komárno Norbert Czibor hodnotí zápas so Zvolenom
Futbal
FUTBAL NL: Tréner MFK Zvolen Dušan Tóth hodnotí zápas s Komárnom
FUTBAL NL: Tréner MFK Zvolen Dušan Tóth hodnotí zápas s Komárnom
Futbal
V závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie
V závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie
Správy

Domáce správy

Odborári poslali vláde jasný
Odborári poslali vláde jasný odkaz: Žiadne reformy bez dohody, žiadajú okamžité rokovanie!
Domáce
Drogový online barón zo
Drogový online barón zo SLOVENSKA si v USA vypočul rozsudok: Prípad otriasa krajinou, slová sudcu si navždy zapamätá
Domáce
FOTO Polícia PÁTRA po aute
Polícia PÁTRA po aute z hrozivého prípadu! Muž v ňom mal niekoľko dní VÄZNIŤ svoju obeť
Domáce
Polícia nasadila drony pri vyšetrovaní nehôd: Školenie v Liptovskom Mikuláši ukázalo ich možnosti
Polícia nasadila drony pri vyšetrovaní nehôd: Školenie v Liptovskom Mikuláši ukázalo ich možnosti
Žilina

Zahraničné

Veľký presun vojakov na
Veľký presun vojakov na Slovensko: Stovky uniformovaných mužov mieria k nám! Ide o manévre NATO
Zahraničné
Zázrak v divočine: Iba
Zázrak v divočine: Iba 5-ročný chlapec prežil sám tri dni v lese plnom medveďov! Záchranárom vyrazil dych
Zahraničné
Rozkošná opička s plyšákom
Rozkošná opička s plyšákom dojala svet: Vo výbehu ju prepadol drzáň v KOSTÝME, okamžitý zákrok pracovníkov!
Zahraničné
Pokrok v rokovaniach alebo
Pokrok v rokovaniach alebo vojna? USA tlačia na Irán! Pripravujú sa na vojenský úder
Zahraničné

Prominenti

Michal Domonkos v Milujem
Trápenie slovenského herca: Dobehli ho zdravotné problémy!
Domáci prominenti
Smrť slovenského herca v
Smrť slovenského herca v horách: Z nešťastnej udalosti sa vykľula SAMOVRAŽDA!
Osobnosti
FOTO Predstavenie detskej knihy. Na
Sexi herečka z Dunaja pritvrdila: Odhodila všetky zábrany! Toto sú najodvážnejšie zábery jej kariéry
Domáci prominenti
Bella Hadid v Cannes
Modelka Hadid ukázala holý zadok: Dokonalé telo neexistuje… a potom je tu Bella!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Meč ležal v zemi
Neuveriteľný objav počas školského výletu: 6-ročný chlapec našiel starý, vzácny meč! Archeológovia žasnú
Zaujímavosti
Exoplanéta HD 189733 b
Vyzerá ako Zem, no na tejto planéte prší sklo! Je to jeden z najdesivejších svetov vesmíru
Zaujímavosti
V Thajsku objavili najväčšieho
V Thajsku objavili najväčšieho dinosaura juhovýchodnej Ázie: Neuveríte, KOĽKO vážil!
Zaujímavosti
8 vecí, ktoré ste
8 vecí, ktoré ste zrejme o penise nevedeli: Fakty, ktoré prekvapia aj mužov
vysetrenie.sk

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk

Ekonomika

Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!

Šport

VIDEO MS V HOKEJI 2026 Nájazdová dráma v prospech našich: Slováci napokon uspeli so Slovincami
VIDEO MS V HOKEJI 2026 Nájazdová dráma v prospech našich: Slováci napokon uspeli so Slovincami
Slováci
MS V HOKEJI 2026 Országh po zápase so Slovinskom: Dnes sme jeden bod stratili!
MS V HOKEJI 2026 Országh po zápase so Slovinskom: Dnes sme jeden bod stratili!
Slováci
Arsenal sa konečne dočkal: Vďaka remíze Manchestru City sa po 22 rokoch stáva šampiónom
Arsenal sa konečne dočkal: Vďaka remíze Manchestru City sa po 22 rokoch stáva šampiónom
Premier League
MS V HOKEJI 2026 Dôležitý krok k záchrane: Maďari gólovo explodovali proti Veľkej Británii
MS V HOKEJI 2026 Dôležitý krok k záchrane: Maďari gólovo explodovali proti Veľkej Británii
MS v hokeji

Auto-moto

FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány

Kariéra a motivácia

Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
O práci s humorom
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
O práci s humorom
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Rady, tipy a triky
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Mäsové šaláty
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Rady a tipy

Technológie

Chemoterapia má zabíjať rakovinu. Vedci však odhalili, ako môže niektorým nádorom nečakane pomáhať
Chemoterapia má zabíjať rakovinu. Vedci však odhalili, ako môže niektorým nádorom nečakane pomáhať
Správy
Takto sa zmení tvoj Android telefón. Google mu pridá týchto 12 bezpečnostných funkcií proti podvodníkom, malvéru aj krádeži
Takto sa zmení tvoj Android telefón. Google mu pridá týchto 12 bezpečnostných funkcií proti podvodníkom, malvéru aj krádeži
Android
Koľko kávy denne je ešte v poriadku a koľko už je za hranicou? Pri tejto hodnote krvného tlaku by si mal spozornieť
Koľko kávy denne je ešte v poriadku a koľko už je za hranicou? Pri tejto hodnote krvného tlaku by si mal spozornieť
Veda a výskum
Malý robot odpálil 17 protitankových rakiet SPIKE LR. Európske armády testujú nového lovca tankov bez posádky
Malý robot odpálil 17 protitankových rakiet SPIKE LR. Európske armády testujú nového lovca tankov bez posádky
Armádne technológie

Bývanie

Na toto miesto sa im oplatí cestovať! V starom kamennom dome našli perfektné miesto na život aj dovolenkový relax
Na toto miesto sa im oplatí cestovať! V starom kamennom dome našli perfektné miesto na život aj dovolenkový relax
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?

Pre kutilov

Prečo skúsení záhradkári hádzali do jamky staré klince? Zasaďte paradajky s týmto trikom
Prečo skúsení záhradkári hádzali do jamky staré klince? Zasaďte paradajky s týmto trikom
Zelenina a ovocie
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Dvor a záhrada
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Partnerské vzťahy
5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľký presun vojakov na
Zahraničné
Veľký presun vojakov na Slovensko: Stovky uniformovaných mužov mieria k nám! Ide o manévre NATO
Odborári poslali vláde jasný
Domáce
Odborári poslali vláde jasný odkaz: Žiadne reformy bez dohody, žiadajú okamžité rokovanie!
Zázrak v divočine: Iba
Zahraničné
Zázrak v divočine: Iba 5-ročný chlapec prežil sám tri dni v lese plnom medveďov! Záchranárom vyrazil dych
Rozkošná opička s plyšákom
Zahraničné
Rozkošná opička s plyšákom dojala svet: Vo výbehu ju prepadol drzáň v KOSTÝME, okamžitý zákrok pracovníkov!

Ďalšie zo Zoznamu