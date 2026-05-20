Streda20. máj 2026, meniny má Bernard, zajtra Zina

Meghan a Harry sú manželia osem rokov, no tieto svadobné fotky zverejnili až teraz: Úplne iné šaty!

Manželku princa Harryho, vojvodkyňu zo Sussexu, Meghan Markle, čakajú po svadbe skutočné zmeny Zobraziť galériu (4)
Manželku princa Harryho, vojvodkyňu zo Sussexu, Meghan Markle, čakajú po svadbe skutočné zmeny (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

USA - Vojvodkyňa zo Sussexu, Meghan Markle, oslávila ôsme výročie svadby s princom Harrym zverejnením série doteraz nevidených fotografií zo svadobnej recepcie. Zábery fanúšikom ponúkli nový pohľad na jej ikonické večerné šaty od návrhárky Stelly McCartney.

Na svojom Instagrame Meghan zdieľala fotografie z oslavy, ktorá sa konala po kráľovskom obrade v máji 2018 vo Frogmore House vo Windsore. Snímky zachytávajú uvoľnenú atmosféru večera, počas ktorého novomanželia tancovali, objímali sa a užívali si prvý spoločný tanec ako manželia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počas oficiálneho obradu v kaplnke svätého Juraja mala Meghan elegantné šaty od značky Givenchy, no večer sa prezliekla do výrazne odlišného modelu. Na recepcii zažiarila v bielych hodvábnych šatách s vysokým golierom a odhaleným chrbtom od Stelly McCartney. Minimalistický, no zároveň veľmi sofistikovaný model sa okamžite stal jedným z najpamätnejších svadobných outfitov posledných rokov.

Meghan a Harry sú
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/AP)

Dizajnérka Stella McCartney po svadbe prezradila, že na šatách s Meghan úzko spolupracovali. Podľa nej mala večerná róba ukázať Meghaninu uvoľnenejšiu a radostnejšiu stránku po formálnom ceremoniáli spojenom s kráľovskými povinnosťami.

Meghan a Harry sú
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Youtube.com/Royal Family)

Nevesta svoj look doplnila elegantným vyčesaným účesom od hollywoodskeho kaderníka Sergea Normanta, výraznými náušnicami a saténovými lodičkami značky Aquazzura s ikonickou svetlomodrou podrážkou.

Podľa hviezd a znamení snúbenci, Harry a Meghan, vstupujú do naozaj láskyplného vzťahu, v ktorom budú chcieť hneď založiť aj rodinu
Zobraziť galériu (4)
Podľa hviezd a znamení snúbenci, Harry a Meghan, vstupujú do naozaj láskyplného vzťahu, v ktorom budú chcieť hneď založiť aj rodinu  (Zdroj: SITA)

Prvý tanec páru sa niesol v rytme skladby „Land of 1000 Dances“ od speváka Wilsona Picketta. Meghan neskôr v dokumente Harry & Meghan priznala, že práve tento moment patril medzi jej najobľúbenejšie spomienky zo svadby. „Bolo to neuveriteľne zábavné. Točili sme sa dookola a užívali si každú sekundu,“ uviedla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podľa hostí bola svadobná recepcia veľkou tanečnou oslavou s uvoľnenou atmosférou, kde sa všetci skvele bavili. Meghan a Harry odvtedy prešli výraznými životnými zmenami — v roku 2019 sa im narodil syn Archie a o dva roky neskôr dcéra Lilibet. Po odchode z kráľovských povinností dnes žijú v Spojených štátoch amerických.

Viac o téme: SvadbaSvadobné šatyMeghanStella McCartneyHarryMeghan Harry deti Archie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Karol III. podnikol drsný
Karol III. podnikol drsný krok proti Harrymu a Meghan: Tak toto je definitívny koniec!
Zahraniční prominenti
Kristen Stewart v Cannes
Kráľovná nevkusu? Rebelka Kristen Stewart kašle na pravidlá: Predvádza jednu trúfalosť za druhou!
Zahraniční prominenti
Jan Pivec
Génius českého herectva: Matka mu rozbila manželstvo! A pochovaný bol v deň, kedy sa narodil
Osobnosti
Paris Hilton
Premena Paris Hilton! Koniec ikonickej blondínky vyvolal reakcie: Takto by mala ostať navždy
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pepe Majeský: SuperStar je po 5 rokoch späť!
Pepe Majeský: SuperStar je po 5 rokoch späť!
Prominenti
Sabina Lipková prehovorila o mužoch: Nemá rada žiarlivosť a toto očakáva od svojho partnera
Sabina Lipková prehovorila o mužoch: Nemá rada žiarlivosť a toto očakáva od svojho partnera
Feminity TV
VIDEO Plačková búra svoj luxusný raj: Rekonštrukcia za desaťtisíce! Preboha, veď to je stavenisko
VIDEO Plačková búra svoj luxusný raj: Rekonštrukcia za desaťtisíce! Preboha, veď to je stavenisko
Prominenti

Domáce správy

FOTO DRÁMA na východe Slovenska:
DRÁMA na východe Slovenska: Auto zrazilo chlapca, na mieste pomáhal známy poslanec! Všade krik a PLAČ, opisuje
Domáce
FOTO Vážna nehoda v Žiline:
Vážna nehoda v Žiline: Motocyklista narazil do stĺpa a stromu, s ťažkými zraneniami skončil v nemocnici
Domáce
Výstavba novej nemocnice na
Miliónový tender vyhlásený: Rezort obrany hľadá firmu na dostavbu vojenskej nemocnice v Prešove
Domáce
Trenčín ovládnu stovky hudobníkov: V piatok zažije centrum unikátny koncert pod holým nebom
Trenčín ovládnu stovky hudobníkov: V piatok zažije centrum unikátny koncert pod holým nebom
Trenčín

Zahraničné

MILIARDY pre Ukrajinu schválené:
MILIARDY pre Ukrajinu schválené: Európska komisia podpísala dohodu! Prvé peniaze pošle v júni
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Si Ťin-pching a Vladimir Putin varujú! Svetu hrozí návrat zákona džungle
Zahraničné
Poľský premiér Donald Tusk
Tusk hostí Magyara vo Varšave: Na stretnutie vybrali budovu priamo oproti ruskej ambasáde
Zahraničné
MIMORIADNE Poplach v Litve:
MIMORIADNE Poplach v Litve: Obyvatelia majú ísť do krytov
Zahraničné

Prominenti

Nika Vujisić
Známa influencerka mení život: V 34 rokoch ide študovať medicínu! Bude z nej… Fúh, sem sa ženy nehrnú
Domáci prominenti
FOTO Manželku princa Harryho, vojvodkyňu
Meghan a Harry sú manželia osem rokov, no tieto svadobné fotky zverejnili až teraz: Úplne iné šaty!
Zahraniční prominenti
Manželia Vrbovskí
VIDEO Šokovaný Rytmus: Jasmina mu splnila tajný sen! Pri odhaľovaní darčeka stratil reč
Domáci prominenti
Angelyne si rada zahaľuje
Hrozný trapas najškaredšej živej Barbie: To fakt vyšla v tomto do ulíc?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Celebrity ich milujú a
Celebrity ich milujú a neváhajú si priplatiť: V najobľúbenejších hoteloch v Cannes necháte aj 50-tisíc za noc
dromedar.sk
Geniálne, čo vymysleli gymnazisti!
Geniálne, čo vymysleli gymnazisti! TOTO je aplikácia, ktorá rieši večnú dilemu
Zaujímavosti
Nové šírenie eboly vyvoláva
Nové šírenie eboly vyvoláva obavy: Odborníci vidia podobnosti s katastrofou, ktorá zabila tisíce ľudí
Zaujímavosti
Meč ležal v zemi
Neuveriteľný objav počas školského výletu: 6-ročný chlapec našiel starý, vzácny meč! Archeológovia žasnú
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce

Ekonomika

Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)
Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)
QR platby štartujú vo veľkom: Ako Slováci zareagovali na novú povinnosť obchodníkov?
QR platby štartujú vo veľkom: Ako Slováci zareagovali na novú povinnosť obchodníkov?
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)

Šport

Fanúšikovia Montrealu a Slafkovského roztriasli celé mesto: Oslavy vyvolali malé zemetrasenie
Fanúšikovia Montrealu a Slafkovského roztriasli celé mesto: Oslavy vyvolali malé zemetrasenie
NHL
Bývalý slovenský tenista dostal stopku a pokutu: Obvinili ho z pokusu o kúpu divokej karty
Bývalý slovenský tenista dostal stopku a pokutu: Obvinili ho z pokusu o kúpu divokej karty
ATP
Nekonečné čakanie je minulosťou: Londýn zaplavila červená radosť, Arsenalu gratulovali Guardiola aj Wenger
Nekonečné čakanie je minulosťou: Londýn zaplavila červená radosť, Arsenalu gratulovali Guardiola aj Wenger
Premier League
Dôležitý krok, ktorý ovplyvní aj Šimona Nemca: Devils rozhodli o budúcnosti trénera Keefea
Dôležitý krok, ktorý ovplyvní aj Šimona Nemca: Devils rozhodli o budúcnosti trénera Keefea
NHL

Auto-moto

FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány

Kariéra a motivácia

Tichá súčasť práce: Profesie, kde ľudia celý deň predstierajú dobrú náladu
Tichá súčasť práce: Profesie, kde ľudia celý deň predstierajú dobrú náladu
Prostredie práce
Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
O práci s humorom
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
O práci s humorom
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Zelenina pre lepšiu náladu: Čo na tanieri upokojuje hlavu?
Zelenina pre lepšiu náladu: Čo na tanieri upokojuje hlavu?
Rady a tipy
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Mäsové šaláty

Technológie

Google práve ukázal novú AI na videá. Je brutálna! Gemini Omni dokáže meniť scénu, pridávať objekty aj upravovať zábery cez obyčajný text
Google práve ukázal novú AI na videá. Je brutálna! Gemini Omni dokáže meniť scénu, pridávať objekty aj upravovať zábery cez obyčajný text
Umelá inteligencia
Windows 11 dostane väčšie možnosti prispôsobenia panela úloh a ponuky Štart. Microsoft vracia presúvanie panela, menšie ikony aj lepšie nastavenia odporúčaní
Windows 11 dostane väčšie možnosti prispôsobenia panela úloh a ponuky Štart. Microsoft vracia presúvanie panela, menšie ikony aj lepšie nastavenia odporúčaní
Windows
Výroba cementu vypúšťa obrovské množstvo CO2. Nový nápad s čadičom môže zmeniť celé stavebníctvo
Výroba cementu vypúšťa obrovské množstvo CO2. Nový nápad s čadičom môže zmeniť celé stavebníctvo
Veda a výskum
Nemecké vojenské múzeum odmieta Rusov aj Ukrajincov. Tvrdí, že ide o bezpečnostné riziko
Nemecké vojenské múzeum odmieta Rusov aj Ukrajincov. Tvrdí, že ide o bezpečnostné riziko
Zaujímavosti

Bývanie

Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?

Pre kutilov

Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Zelenina a ovocie
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Dvor a záhrada
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčšie módne faux pas leta: Tieto kúsky ženy okamžite robia staršími
Móda
Najväčšie módne faux pas leta: Tieto kúsky ženy okamžite robia staršími
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
DRÁMA na východe Slovenska:
Domáce
DRÁMA na východe Slovenska: Auto zrazilo chlapca, na mieste pomáhal známy poslanec! Všade krik a PLAČ, opisuje
MIMORIADNE Poplach v Litve:
Zahraničné
MIMORIADNE Poplach v Litve: Obyvatelia majú ísť do krytov
Vážna nehoda autobusu s
Zahraničné
Vážna nehoda autobusu s deťmi: Na mieste zasahujú záchranné zložky, hlásia zranených
Brutálny únos, mučenie a
Domáce
Brutálny únos, mučenie a vybielený účet: Polícia pátra po aute HRÔZY, v ktorom Andrej väznil ženu takmer týždeň

Ďalšie zo Zoznamu