Meghan a Harry sú manželia osem rokov, no tieto svadobné fotky zverejnili až teraz: Úplne iné šaty!

USA - Vojvodkyňa zo Sussexu, Meghan Markle, oslávila ôsme výročie svadby s princom Harrym zverejnením série doteraz nevidených fotografií zo svadobnej recepcie. Zábery fanúšikom ponúkli nový pohľad na jej ikonické večerné šaty od návrhárky Stelly McCartney.
Na svojom Instagrame Meghan zdieľala fotografie z oslavy, ktorá sa konala po kráľovskom obrade v máji 2018 vo Frogmore House vo Windsore. Snímky zachytávajú uvoľnenú atmosféru večera, počas ktorého novomanželia tancovali, objímali sa a užívali si prvý spoločný tanec ako manželia.
Počas oficiálneho obradu v kaplnke svätého Juraja mala Meghan elegantné šaty od značky Givenchy, no večer sa prezliekla do výrazne odlišného modelu. Na recepcii zažiarila v bielych hodvábnych šatách s vysokým golierom a odhaleným chrbtom od Stelly McCartney. Minimalistický, no zároveň veľmi sofistikovaný model sa okamžite stal jedným z najpamätnejších svadobných outfitov posledných rokov.
Dizajnérka Stella McCartney po svadbe prezradila, že na šatách s Meghan úzko spolupracovali. Podľa nej mala večerná róba ukázať Meghaninu uvoľnenejšiu a radostnejšiu stránku po formálnom ceremoniáli spojenom s kráľovskými povinnosťami.
Nevesta svoj look doplnila elegantným vyčesaným účesom od hollywoodskeho kaderníka Sergea Normanta, výraznými náušnicami a saténovými lodičkami značky Aquazzura s ikonickou svetlomodrou podrážkou.
Prvý tanec páru sa niesol v rytme skladby „Land of 1000 Dances“ od speváka Wilsona Picketta. Meghan neskôr v dokumente Harry & Meghan priznala, že práve tento moment patril medzi jej najobľúbenejšie spomienky zo svadby. „Bolo to neuveriteľne zábavné. Točili sme sa dookola a užívali si každú sekundu,“ uviedla.
Podľa hostí bola svadobná recepcia veľkou tanečnou oslavou s uvoľnenou atmosférou, kde sa všetci skvele bavili. Meghan a Harry odvtedy prešli výraznými životnými zmenami — v roku 2019 sa im narodil syn Archie a o dva roky neskôr dcéra Lilibet. Po odchode z kráľovských povinností dnes žijú v Spojených štátoch amerických.