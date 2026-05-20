Taraba ukončil pracovnú návštevu Azerbajdžanu stretnutím s prezidentom Alijevom

BAKU - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ukončil pracovnú návštevu metropoly Azerbajdžanu, kde sa konalo Svetové mestské fórum pod záštitou Organizácie Spojených národov, bilaterálnym rokovaním s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom o možnosti zapojenia sa do spoločných infraštruktúrnych projektov.
"Mám za sebou veľmi úspešnú pracovnú cestu do Azerbajdžanu, na ktorej som zatupoval pána premiéra Roberta Fica. Vzťahy medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sú dnes príkladné. Slovensko má čo ponúknuť, sme známi vo svete absolútnou excelentnosťou v oblasti vodného hospodárstva. Azerbajdžan, ako aj ďalšie štáty Kaukazu, zažívajú nevídaný ekonomický rast. A práve tu vidím obrovský potenciál aj pre slovenských podnikateľov a firmy nadviazať spoluprácu, ktorá verím, že sa pretaví do konkrétnych projektov," zdôraznil Taraba.
Vicepremiér Taraba vystúpil na Svetovom mestskom fóre, ktoré je jednou z najvýznamnejších politík Organizácie Spojených národov. "Aj keď všetky mestá na svete zaberajú iba približne 2 % zemského povrchu, žije v nich 58 % populácie. Rozvoj kvality života v mestách patrí preto medzi hlavné výzvy modernej doby, pretože koncentrácia ľudí v mestách bude len rásť. Aj Slovensko čelí potrebe budovania udržateľných mestských aglomerácií, s dobrým infraštruktúrnym napojením a vysokou kvalitou života," objasnil Taraba.
Vicepremiér Taraba absolvoval bilaterálne rokovania aj so srbským prezidentom Alexandrom Vučičom a s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem. Srbská hlava štátu sa poďakovala vicepremiérovi za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie.
"Srbsko aj Gruzínsko sú štáty, ktoré si zaslúžia mať absolútne férový prístup aj zo strany EÚ. Majú mať možnosť začať rokovania o vstupe do EÚ, ak to tak chcú, a Slovensko má dôvod týmto štátom pomáhať, pretože je to aj v našom záujme. Osobitne si vážim dlhodobú starostlivosť, ktorú venuje Srbsko našej menšine v ich krajine a jej rozvoju," uzavrel Taraba.